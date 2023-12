Al Politeama di Napoli in scena lo “Schiaccianoci” del Balletto di Milano

Domani 16 dicembre alle ore 21.00 e domenica 17 alle ore 18.00, al Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80), sarà in scena “Lo Schiaccianoci” del Balletto di Milano, una delle compagnie italiane più prestigiose, diretta da Carlo Pesta. La loro esclusiva versione del celebre balletto di Tchaikovsky ha già collezionato successi in tutta Europa.

Il sipario si apre sulla casa del Borgomastro e gli occhi si riempiono di gioia, abbagliati dall'eleganza della mise en scène, tra giochi di prestigio intorno all’immancabile albero di Natale e allegre danze di genitori e bambini.

Il bel salone, nel sogno di Clara, si trasformerà in un bosco incantato dove, con il suo Schiaccianoci/Principe, la giovane danzerà tra i candidi fiocchi di neve delle ballerine, avvolte nei loro argentei tutù.

Il secondo atto, con le sue famose danze, le tinte accese dei costumi e la superlativa interpretazione, è un crescendo fino al pas de deux finale, momento sublime della serata.

Straordinari gli interpreti, danzatori eccellenti per tecnica e artisticità come i protagonisti Amanda Hall e Gianmanuel D’Elia, che hanno debuttato con grande successo nei ruoli di Clara e del Principe