La Nuova Orchestra Scarlatti al museo della moda con “Musiche per un tempo di festa”

Il Natale del Museo della Moda di Napoli sarà all’insegna della musica: la programmazione che va dal 13 al 22 dicembre vedrà tre appuntamenti dedicati ai giovani e alla musica grazie alla collaborazione con le scuole musicali.

Si comincia mercoledì 13 dicembre alle 19.30 nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Mondragone, parte del complesso gestito dalla Fondazione Mondragone – Museo della Moda in Piazzetta Mondragone con il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti “Musiche per un tempo di festa”.

Un evento ricco di colori diversi ma tutti in tono con l’imminente periodo festivo: un programma brillante che spazia dal ‘700 un po’ veneto e un po’ napoletano di Domenico Gallo a un brioso concerto per fagotto di Vivaldi, da capolavori di Mozart a poetici valzer di Šostakovič, e altro ancora. Il programma di concerti natalizi del Museo della Moda proseguirà il 19 dicembre con un concerto a cura del Conservatorio San Pietro a Majella, l’evento sarà anche l’occasione per presentare il calendario 2024 del Museo all’insegna di musica e costume, e il 21 dicembre con il concerto delle Voci bianche del Teatro San Carlo.