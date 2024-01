Morto Giorgio Bennato Zito: addio al musicista fratello di Eugenio ed Edoardo

È scomparso oggi Giorgio Bennato, 75 anni, musicista napoletano nonché fratello minore di Eugenio e di Edorado, popolarissimi cantautori.

Giorgio Bennato, in realtà, per la sua carriera, aveva scelto il nome di Giorgio Zito. Non tanto un nome d'arte o uno pseudonimo: Zito era il cognome della madre, Adele Zito; Carlo Bennato era il nome del padre.

Fin dalla più tenera età, Giorgio aveva formato coi fratelli più grandi il Trio Bennato, suonando il banjo e le percussioni.

Crescendo, si specializzò come tecnico del suono e lavorò con tale ruolo per i concerti rock di Edoardo, registrando con lui alcuni capolavori come la canzone "Cantautore".

Quindi Giorgio formò il gruppo rock Diesel, nel quale suonava la chitarra. Poi si dedicò all'avventura da solista, scegliendo il nome Zito per distaccarsi anche un po' dai famosissimi fratelli. Parteciò al Festival di Sanremo 1980 con Ma vai, vai!, incidendo due 33 giri e un 45 giri per la Polydor.

Come imprenditore, fondò le Edizioni musicali Cinquantacinque e la casa discografica Cheyenne Records. Tornò a incidere con i Demonilla, gruppo rock di Napoli, firmando con loro gli album Evoluzione (2007) e In attesa di giudizio (2015).