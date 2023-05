Gianni Fiorellino, «So schiavo 'e te» è il nuovo singolo: un omaggio alle donne

Si intitola «So schiavo 'e te» il nuovo singolo di Gianni Fiorellino, composto su testi di Vincenzo D'Agostino, scritto ed arrangiato dal cantante «In dichiarato omaggio alle donne».

Disponibile da domani, 16 maggio su tutte le piattaforme digitali, all'uscita del brano si accompagna anche la diffusione dell'omonimo videoclip, realizzato dal regista Luciano Filangieri, che in pochi giorni di preview ha superato le 500.000 visualizzazioni, tra Youtube e i diversi canali social ufficiali del musicista napoletano.

Una canzone d'amore che l'artista dedica in primis alla sua compagna di vita e che diviene, però, argomento esteso in cui individuare nell'universo femminile «Quell'indispensabile motore del mondo - sottolinea Gianni Fiorellino - senza il quale nulla potrebbe esistere e nulla avrebbe senso nella vita di ciascuno di noi».

Il testo, con evidenti riferimenti ai grandi classici della canzone napoletana di tutti i tempi, si innesta su cadenze particolarmente ritmate, specifiche del reggaeton, a loro volta contaminate da sonorità di derivazione flamenca.

Questo brano sarà l'unico inedito inciso nel doppio CD/DVD in uscita a maggio con il sintetico titolo «4 in 1 - Live al Palapartenope», raccolta antologica dei quattro concerti realizzati nel teatro tenda partenopeo tra il 2017 ed il 2023. Un periodo di intensa attività per Gianni Fiorellino, che culminerà il prossimo 15 luglio con un suo nuovo live nell'Ex Base Nato di Bagnoli.

La serata realizzata dalla Leone Produzioni in collaborazione con il Teatro Troisi di Napoli si intitola «Sotto le stelle di Napoli». «Un concerto dedicato alla mia città e al pubblico - conclude l'artista - fonte principale della mia ispirazione».

Un concerto che, avviandosi al sold out, in 20 giorni dall'annuncio ha staccato in prevendita circa 1800 tagliandi dei 3000 posti disponibili.