Gianni Fiorellino, grande successo al Palapartenope

Più di tremila spettatori per “Nessuno è diverso” titolo del nuovo progetto musicale di Gianni Fiorellino presentato con grande successo al Palapartenope di Napoli. Una serata immaginata ed allestita come una festa dal musicista napoletano, che ha voluto così sottolineare quanto importanti siano le occasioni per incontrarsi e scambiarsi emozioni. Una grande festa popolare, con tanto di luminarie, paranze e banda musicale, che, grazie all’ausilio di tecnologie all’avanguardia, ha trasportato in scena l’atmosfera tipica di tante piazze, di Napoli e della Campania.



Tra gli applausi, convinti e ripetuti del pubblico, Gianni Fiorellino ha proposto una lunga serie di brani, circa trenta canzoni, hit scelte dal vastissimo repertorio costruito in 25 anni di carriera, per comporre una straordinaria sequenza musicale dedicata “all’amore, agli affetti più cari ma anche a chi soffre e a chi non c’è più”. Brani che tutto il pubblico ha cantato all’unisono, strofa per strofa, dall’inizio alla fine, tra arrangiamenti fortemente orientati al rock che spesso riverberavano la grande lezione di gruppi leggendari come i Deep Purple o i Pink Floyd.



“Nessuno è diverso” per Gianni Fiorellino che, in più momenti del concerto, ha voluto esprimere la sua vicinanza a quanti, ancora oggi, subiscono violenze e atteggiamenti discriminatori solo perché differente è il loro credo, il colore della pelle, il modo di amare, la conformazione fisica.



«Nessuno è diverso, perché tutti abbiamo lo stesso sangue e siamo fatti della stessa sostanza, ma ognuno di noi è unico ed è proprio in questa unicità che dobbiamo riconoscere la straordinaria bellezza che ci rende preziosi, ciascuno a suo modo». Un concetto che l’artista ha ripetuto più volte in scena, tra i tanti brani eseguiti con la sua band, formata da Mariano Barba, Pasquale De Angelis, Valerio Spartera e Diego Budicin, o nei duetti con i tanti ospiti – da Monica Sarnelli e Paola Pezone, ai rappers Livio Cori e Scoopy Benz. Un messaggio accolto e condiviso dal pubblico che al termine del concerto, ha tributato all’artista e ai suoi musici.