Fiorello, Viva Rai2 al Foro Italico? L'annuncio sulla nuova location: «Ci siamo quasi»

Fiorello potrebbe sbarcare al Foro Italico con la nuova stagione del suo Viva Rai 2. Un tweet dello showman di ieri sera ha scatenato il toto-quartiere: «Ci siamo quasi. #location #VivaRai2», ha "cinguettato" Fiorello, lasciando intendere di essere in dirittura d'arrivo per la nuova casa del suo morning show dopo la decisione di abbandonare via Asiago in polemica con gli inquilini che protestavano.

Le proteste e lo spostamento

Oltre 400 sono state, a quanto si apprende, le proposte arrivate al programma tra grandi comuni come Pescara e quartieri e circoscrizioni di Roma.

Nelle scorse settimane, Fiorello aveva annunciato che la trasmissione non sarebbe più andata in onda da Via Asiago. Dalla Rai, come confermato dall'ad Sergio, c'è però la volontà di confermarla. Intanto su Rosario e il programma è piovuta una pioggia di candidature. Tanto che il 12 luglio, Fiorello aveva ringraziato per l'abbondanza delle proposte. «Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per #vivarai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l'Amore che ci sta arrivando», aveva scritto. D'altronde, era stato lo stesso Fiorello ad ammettere che individuare una nuova location era la condizione necessaria per poter tornare con il programma da novembre su Rai2.

"Ritorno" a Roma Nord

L'ipotesi Foro Italico significherebbe per Fiorello restare a Roma nord, non lontano da casa sua in vai della Camilluccia (comodo visto l'orario della trasmissione). Fiorello deve raggiungere la location alle 5 di mattina, quindi negli anni ha sempre scelto per le sue rassegne luoghi non troppo lontani dalla sua abitazione. La zona è inoltre vicina alle principali sedi Rai (Viale Mazzini, Via Asiago, Via Teulada, Saxa Rubra). Pare che la scelta ricadrà sul Foro Italico: si aspetta però la conferma ufficiale.