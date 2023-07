Rosario Miraggio, concerto a Napoli nell'ex base Nato: «È sempre una grande emozione»

Serata di grande musica all’ex base Nato, dove Rosario Miraggio, noto cantautore partenopeo, ha incantato il pubblico.

Una performance intensa per le oltre due ore di concerto durante il quale l’artista ha regalato agli spettatori i suoi brani più celebri, come “La macchina 50”, una delle canzoni che hanno segnato gli esordi di Miraggio, o “Ti amo e ti penso”. Poi anche un intermezzo di musica “classica” partenopea con “Maruzzella”.

Ottima la risposta del pubblico che non ha abbandonato il proprio idolo, ma anzi è accorso in massa, facendo registrare il tutto esaurito, anche per questa tappa del live tour “Vivo solo di te”.

«Tornare qui, che è un posto bellissimo, e trovare il sold out è una grandissima emozione - dice il cantante - Un’altra testimonianza di come questo sia anno magico, anche perché sta per uscire il mio nuovo disco».

Adulti e ragazzi hanno sfidato il caldo riversandosi da tutta Italia, qualcuno persino da oltre confine, all’ex base Nato per godersi una serata di allegria e spensieratezza in compagnia di uno dei cantati Napoletani più amati.

Dopo l’emozione di esibirsi allo stadio Maradona, in occasione dei festeggiamenti per il terzo scudetto, continua l’annata magica di Rosario Miraggio e di Napoli, sempre più spesso teatro di grandi eventi.