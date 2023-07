Tremila spettatori, sabato scorso all’ex base Nato di Bagnoli per il concerto “Sotto le stelle di Napoli” di Gianni Fiorellino, accompagnato da Mariano Barba (batteria), Pasquale De Angelis (basso), Franco Desyre (tastiere), Valerio Spartera ed Edoardo Taddei (chitarre). Il luogo ha ispirato al cantante un inizio concerto inedito, sulle note di «L'isola che non c'è» di Edoardo Bennato: un doppio omaggio, al cantautore genius loci e a suo padre, Fioravante Fiorellino, scomparso nel 2020 e soprannominato proprio Peter Pan. Non a caso sul palco Fiorellino ha portato con se i figli Mattia (5 anni) e Lorenzo Leone (4 anni), accompagnandoli per mano nel loro debutto sul palcoscenico. Poi via con il repertorio più tradizionale dell'ex ragazzo che ha iniziato la sua carriera nella seconda stagione: «Stu compagno mio», «Malatia» ed «Eterno ammore» tra cover di Pink Floyd, Deep Purple ed Europe.