«Anch'io... Presepio», a San Giorgio a Cremano la Natività Vesuviana

"Natività Vesuviana" sbarca anche a San Giorgio a Cremano. È stata infatti inaugurata alla presenza del sindaco Giorgio Zinno la 30esima edizione della mostra d'arte presepiale "Anch'io... Presepio". All'interno dei locali di Villa Bruno, fino al prossimo 6 gennaio, saranno esposte le opere di oltre 50 maestri provenienti da tutta la Campania.

Anche quest'anno la mostra è stata arricchita di presepi nuovi ed originali, frutto della passione e del talento artistico di artigiani e appassionati. Tra le varie sezioni, vi è quella dedicata a spettacolari presepi in miniatura, ai costumi d’epoca, nonché quella incentrata sulle creazioni frutto del corso presepiale gratuito messo a disposizione dall’amministrazione nei locali di Villa Bruno. Tanti i temi "trattati" dalle opere dei corsisti: dalla guerra allo sport, fino alla più stretta attualità passando per gli inevitabili omaggi al grande Massimo Troisi.

Un progetto mirato a coinvolgere i cittadini nato 4 anni fa e oggi sempre più inclusivo, che per l'occasione ha compreso anche persone con disabilità. Tra gli altri sarà infatti esposto anche il presepe di una concittadina ipovedente. Per i gruppi di visitatori sarà inoltre possibile fare tappa presso la vicina "Casa Troisi", dove per l'occasione è esposto proprio il pastore di Massimo. Sarà possibile visitare l’esposizione dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, il sabato, la domenica e i giorni festivi anche dalle 10 alle 12.30.

Il progetto è un intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020.

Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.