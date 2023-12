Napoli, a Made in Cloister, «10 CHAIRS - The artist is not present» di Mario Gelardi

Domenica 10 dicembre, ultimo appuntamento del progetto «Experience» di Mario Gelardi presso la Fondazione Made in Cloister, evento inserito nella rassegna «Altri Natali», promossa dal Comune di Napoli, parte del progetto «Natale a Napoli 2023», realizzato col finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.

Alle ore 17.00 e alle 19.00, Gelardi propone un’esperienza teatrale ispirata alla famosa performance di Marina Abramovic, con l’evento «10 CHAIRS - The artist is not present», che racconterà attraverso diversi codici artistici il Natale di chi è isolato, lontano dalla festa commerciale, guardando negli occhi gli ultimi e respirandone lo stesso respiro. In scena, 4 esperienze performative, scritte da Luca Buongiorno, Vincenzo Castellone, Antonio Maiorino Marrazzo, Marco Rinaldi, saranno riproposte ciclicamente, ad ogni spettatore, da Francesca Fedeli, Luca Buongiorno, Bruno Cassandra, Marco Rinaldi.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

L’idea di Gelardi è quella di raccontare storie reali attraverso dinamiche teatrali intime, che attraversino diverse espressioni artistiche: «Siamo nella primavera Newyorkese del 2010, quando l’artista simbolo del linguaggio performativo, Marina Abramovic, dà il via ad uno dei suoi più intensi lavori The Artist is Present – spiega il regista. Da questa innovativa performance, in cui l’artista siede in silenzio di fronte ad una sedia vuota che viene occupata dai visitatori, prende ispirazione lo spettacolo 10 chairs, che rinnova la simbologia dell’opera originale in una performance che prevede 4 artisti, 4 storie e 10 sedie sulle quali, si avvicenderanno gli spettatori, storie di emigranti e immigrati, dei rifugiati, ma anche di malati, dei detenuti, dei senza dimora». Presso la Fondazione Made in Cloister è visitabile la prima mostra di Ara Starck a Napoli, allestita al centro del chiostro di Santa Caterina, aperta dal mercoledì alla domenica.