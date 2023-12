«La Bellezza è negli occhi di chi si guarda», convegno a Villa Doria d'Angri a Posillipo

Mercoledì 13 dicembre presso Villa Doria D’Angri alle 09.30, Francesco D’Andrea, Professore Ordinario di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’Università Federico II di Napoli, ha indetto un convegno dal tema «La Bellezza è negli occhi di chi si guarda».

«Alla bellezza non si rinuncia oggi ancor di più di ieri - dichiara Francesco D’Andrea - la stessa, è diventata un bene primario legato alla qualità della vita. Ed è proprio su questa premessa che i trattamenti di medicina plastica ed estetica, dai più tradizionali a quelli più innovativi, sono sempre più richiesti». L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione A.R.T.U.R. di Maria Luisa Iavarone, Professoressa ordinaria di Pedagogia Sperimentale dell’Università Parthenope di Napoli.

«La giornata ha carattere divulgativo e colloquiale - spiega Maria Luisa Iavarone - ed ha lo scopo non solo di informare ma anche riflettere sul senso di sé, della propria immagine di sé per restituire al paziente un migliore empowerment personale e sociale». I partecipanti all’evento riceveranno dall’azienda Xcelens un gadget per curare "ancor di più” la propria Bellezza!