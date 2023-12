Cosa fare nel weekend a Napoli: gli eventi da non perdere dal 15 al 17 dicembre

Eventi

Christmas Village alla Mostra d’Oltremare

Il Christmas Village fa ritorno alla mostra d’Oltremare di Napoli, dal 7 al 30 dicembre 2023, per coinvolgere grandi e piccini nel magico mondo natalizio. Tra luci, elfi, le tipiche casette di Babbo Natale e tanti ospiti illustri, tra cui diversi youtuber, non mancheranno poi anche le scenografie natalizie realizzate con l’installazione di ben 300mila led.

Tante le novità della seconda edizione tra cui i mercatini, la pista di pattinaggio, il palco evento, laboratori didattici, area food e market, i gonfiabili per i più piccini.

Altri Natali

Musica, arte, danza, cinema e teatro: arriva a Napoli Altri Natali, la rassegna promossa dal Comune di Napoli dall’8 al 30 dicembre. Un ricco cartellone di eventi che racconta il Natale, nella sua potente e radicata tradizione partenopea, che trova però nella fusione con riti, usanze e rievocazioni di altri paesi una narrazione più completa e contemporanea.

Chiese, piazze, teatri, cinema, strade fanno da sfondo a performance originali, concepite per essere un amplificatore di conoscenza in grado di emozionare, incuriosire, conquistare e coinvolgere

L’intero progetto Altri Natali, dunque, dona alla città e ai visitatori i tesori artistici nostrani e le tradizioni provenienti da molteplici “altrove” nel segno di quella cultura plurale scelta come tema per l’edizione 2023.

Il villaggio di Natale ispirato al Grinch

È la novità assoluta del Natale 2023 a Napoli: un intero villaggio avventura ispirato al Grinch che diventa l'ispirazione di un percorso guidato in cui i bimbi, saranno accompagnati dagli operatori che li incanteranno con storie e racconti ad alto contenuto emotivo, oltre a dover superare una serie di prove in otto steps per sconfiggerlo e riprendersi la refurtiva.

Natale all'Edenlandia

Nel grande parco dei divertimenti di Napoli apre una straordinaria pista di pattinaggio sul ghiaccio all'interno del PalaEden: è la pista più grande del Sud Italia che rimarrà aperta fino al 22 gennaio 2024. Inoltre si potrà accedere al grande parco a tema e alle giostre dell'Edenlandia.

Coca-Cola Christmas Tour

Sabato 16 dicembre il Coca-Cola Christmas Tour arriva a Napoli, con un messaggio volto a sensibilizzare su quanto sia importante coltivare valori come gentilezza, generosità e condivisione.

Dalle ore 11:00 alle ore 21:00, Piazza Garibaldi ospita il Coca-Cola Truck 100% elettrico, grazie alla collaborazione con Volvo Trucks, e si trasforma in un accogliente Coca-Cola Christmas Area, dove i visitatori possono immergersi nell’atmosfera natalizia, partecipare a iniziative solidali e a magiche attività.

All’interno della Christmas Area, infatti, è possibile partecipare a diverse attività esperienziali in pieno spirito natalizio e grazie alla Coke App accedere al quiz “Scopri il Babbo Natale che è in te”, mentre un Food Truck darà la possibilità di gustare dell’ottima pizza accompagnata da Coca-Cola e di donare a favore delle attività di Banco Alimentare.

«Sii Turista della tua città»

Il primo appuntamento, sabato 16, inizierà con una «passeggiata culturale» e avrà luogo alle ore 18.00 in piazza del Gesù. Ad attendere i partecipanti, Ciro Cozzolino di «Napoli bella», su tiktok, che accompagnerà i visitatori in un tour tra i vicoli del centro storico. Tra le tappe, la visita a luoghi inediti, come i cortili dei palazzi storici, suggestivi e misteriosi.

Il tour prevede aree di sosta e di ristoro con chicche e performance musicali. La passeggiata terminerà alle 20:30, in piazza Bellini.

Domenica 17 dicembre andrà in scena la caccia al tesoro. Appuntamento alle ore 10:00 in piazza Dante.

Durante la sfida, i partecipanti saranno suddivisi in squadre e ad ognuna verrà assegnato un colore diverso. Il tesoro da trovare è un monumento: «la fontana del Nettuno».

I premi in palio per le prime 4 squadre vincenti sono: 4 biglietti per uno spettacolo al teatro Bellini; 4 biglietti per la visita al tesoro di San Gennaro; 4 biglietti per la visita a Santa Luciella; 4 pizze e bevande offerte dalla pizzeria Vesi

«Un Natale Stellare»

In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, Città della Scienza dedica il weekend del 16 e 17 dicembre allo spazio e ai suoi segreti. Il fine settimana rientra nel palinsesto di «Un Natale Stellare», che si sviluppa nel corso di tutte le festività, fino al 7 gennaio 2024. Tra laboratori, attività, giochi ed esperimenti si potrà viaggiare nell’universo.

Il laboratorio Orion verso la luna, utilizzando un set di differenti materiali dell’Agenzia Spaziale Europea, investigherà quali proprietà fisiche vengono sfruttate nella realizzazione delle diverse parti di un velivolo spaziale come lo spacecraft Orion. Il science game Nuovi mondi, un gioco-racconto dell’esistenza a tutte le dimensioni, sarà incentrato sulla nascita della vita sul nostro pianeta e sulla possibilità della sua esistenza altrove nel cosmo.

Teatro

“Natale in casa Cupiello”

L'ultimo weekend per lo spettacolo di Vincenzo Salemme che torna al teatro portando in scena il capolavoro di Eduardo De Filippo: un tour nazionale che farà tappa al teatro Diana

Salemme porta in scena Eduardo alla sua maniera: «Con semplicità e amore, come io ho imparato a fare in questo mestiere, Amore per le mie origini e amore per Eduardo e per Luca».

In scena vi sarà la versione definitiva dell'opera, rifatta da Eduardo, che inizia due giorni prima del pranzo Natalizio, durante i quali lo spettatore inzia a conoscere i vari personaggi della famiglia, ognuno con i suoi problemi e il suo mondo.

“Balcone a tre piazze”

È Biagio Izzo il protagonista delle feste natalizie al Teatro Acacia di Napoli. “Balcone a tre piazze”, con la regia di Pino L'abbate, è la commedia comica in scena dal 14 dicembre, e per tutto il periodo natalizio, sino al 7 gennaio 2024. In scena, insieme a Izzo, anche Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Pauciullo.

Il Musical Mare Fuori

Andrea Sannino, Antonio Orefice, Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijanim, Antonio D'Aquino, Giulia Luzi, Carmen Pommella, Emanuele Palumbo, Leandro Amato, Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia, Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, Anna Capasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari: sono loro i protogonisti del Musical Mare Fuori diretto da Alessandro Siani, che debutta il 14 dicembre a Napoli al Teatro Augusteo per restare in scena fino al 30 dicembre e ancora il 1,5,6 e 7 gennaio.

La storia scritta da Cristiana Farina, Maurizio Careddu e Alessandro Siani, prende spunto dalla trama della fortunata serie tv firmata Rai e Picomedia.

Mostre

Love Museum

Fino al 7 gennaio 2024, il Palazzo Fondi a Napoli, ospiterà il primo Love Museum d'Italia: una mostra che celebra l'amore universale; infatti il visitatore potrà passeggiare tra varie stanze in cui troverà rappresentate tutte le diverse forme di amore: da quello per il cibo a quello per la famiglia, all'amore universale dell'amicizia o a quello per il proprio partner.

Sarà un'esperienza immersiva che consentirà al visitatore di vivere un'esperienza romantica e divertente: potrà trovarvi un tunnel di fiori rosa, un'altalena immersa nel verde tra farfalle colorate, una piscina in cui tuffarsi in un mare di palline colorate , la sala degli specchi dedcicata all'amore per se stessi.

La Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, ospita il Museo delle Illusioni dove è possibile trovare 70 installazioni che sono volte a dimostrare come la percezione della realttà sia fittizzia ed ingannevole, insegnando che spesso la visione e la percezione sensoriale spesso si distaccano da ciò che il cervello umano comprende.

Un luogo che consente di vivere un'esperienza interessante, coinvolgente ed insolita : in stile luna park, presenta postazioni come lo specchio cinese che riflette anche il retro dell'immagine, gli ologrammi, i classici rubinetti d'acqua senza tubo, gli stroboscopi, uno specchio che dà l'idea di lanciare in aria un mazzo di carte francesi o di partecipare, da soli, a un tavolo di poker a quattro.

L'Oscar per l'attrazione più raffinata lo vince la sedia di Beuchet che fa comparire una seduta solo da un certo angolo di visuale, mentre si tratta di un trabocchetto ottico.

Ci sono anche ilusioni come la stanza inclinata dà problemi anche a stare semplicemente in piedi, per via della discrepanza di informazioni che l'occhio invia al cervello; la lampada Tesla, inventata dal geniale fisico, sprigiona scintille viola e piccole scosse elettriche.

“Pasión Picasso” all’Archivio di Stato di Napoli

Una particolare mostra immersiva gratuita dal titolo “Pasión Picasso” si terrà all’Archivio di Stato di Napoli dal 14 ottobre al 14 gennaio 2024. Ben 39 opere del grande artista spagnolo, appartenenti alle collezioni dei grandi Musei internazionali prenderanno vita, immergendo il visitatore in un trionfo visivo ed emotivo di arte, cultura e bellezza.

Musica

“Sacro Sud”, Avitabile in concerto

La quarta edizione di Sacro Sud, il festival ideato e diretto da Enzo Avitabile prosegue questo week end con due nuovi appuntamenti a Napoli.

Venerdì 15 dicembre la seconda serata della rassegna organizzata da Black Tarantella e finanziata dal Comune di Napol vedrà protagonista lo stesso Avitabile nel primo dei due concerti speciali realizzati per questa edizione. Alle 20.30 alla Basilica di San Domenico Maggiore, il cantautore e compositore partenopeo presenta «Devozioni».

Sabato 16 dicembre alle 20.30 la Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia accoglie, invece, il raffinato concerto di Cristina Branco, una delle più importanti artiste portoghesi degli ultimi decenni, che ha di recente pubblicato «Mae», disco che la riporta alle radici più profonde del Fado.

Piedigrotta Bideri

Una matinée di parole e musica per ricordare Enrico Caruso, Sergio Bruni e Roberto Murolo: tre grandi interpreti della canzone napoletana.

L'evento, in programma domenica 17 dicembre alle 11.30, in piazza Museo 11, sarà l'ultimo degli appuntamenti di Piedigrotta Bideri 2023.

L’incontro vedrà protagonista il critico musicale Federico Vacalebre che traccerà il profilo artistico dei tre cantanti, evidenziandone le peculiarità stilistiche e richiamando i passaggi salienti delle loro carriere.

«Four Guitars»

Sabato 16 dicembre, a villa di Donato avrà luogo un concerto in cui il jazz e la contaminazione musicale saranno padroni: quattro musicisti, uniti sotto il nome di Four Guitars, Gianni Guarracino, Brunello Canessa, Enzo Caponetto e Marco Gesualdi, faranno rivivere una storica amicizia attraverso la chitarra.

Gli interpreti, con i loro stili diversi, si ritroveranno nel giardino d’inverno di Villa di Donato, a grande richiesta, per divertirsi e divertire, per coinvolgere e travolgere, con brani evergreen, scolpiti nella memoria di spettatori di ogni età, proposti con variazioni e improvvisazioni sempre diverse.