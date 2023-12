Agnano: il Gruppo Autoscala ospita il casinò solidale a sostegno dell'associazione «Si può dare di più»

Ad Agnano, il 14 dicembre dalle ore 19 in via Antiniana, 2,si terrà il casinò solidale all’evento benefico «Special Christmas Party. Festeggiamo per Bene», ospitato nei saloni del Gruppo Autoscala, storica concessionaria d’auto.

La serata punta a raggiungere, grazie alle giocate degli invitati, un montepremi di 4mila euro, da destinare, in beneficenza, all’associazione «Si Può Dare Di Più», impegnata nell’inclusione sociale e lavorativa dei giovani con disabilità cognitive e comportamentali, con corsi di cucina, laboratori artigianali e corsi di arte e di musica.

Pizza, sushi, drink e dj set completeranno la serata condotta da Flavio Slay, brand ambassador del Gruppo.

Oltre a giocare e divertirsi, gli invitati potranno vincere uno dei premi messi in palio dai partner dell’iniziativa. Premi come 5 cene per due persone offerte dalla Pizzeria Errico Porzio in via Caracciolo: «Un paio di mesi fa è nata una collaborazione con il Gruppo Autoscala, che ha messo a disposizione un suo furgone per aiutarci nella nostra iniziativa di fare delle sorprese a domicilio a nostri clienti meno fortunati.

Ed è anche per questo che abbiamo accettato l’invito a partecipare a questo evento di beneficenza, mettendo a disposizione delle cene», sottolinea Errico Porzio.

Sempre nel food, in palio ci saranno 10 aperitivi al Fish Bar, mentre sono 30 i buoni spesa da 20 euro messi a disposizione da Dolci Creazioni. E ancora, premi tecnologici come i 5 antifurti satellitari offerti da Lo Jack e le 2 casse speaker donate da Foto Ema.

Ma anche premi trendy, come i 30 voucher ingresso al night club Joia e 3 consulenze di armocromia offerte da Effetto Visivo. Nella salute, invece, ci saranno 2 sedute per lo sbiancamento dentale donate da Contiello Candalino Dental Point. Infine, tagliandi omaggio e sconti in officina, offerti dallo stesso gruppo Autoscala.

Tra gli altri partner dell’iniziativa, Compass, Mapfre Warranty e Bar in Movimento.

L’iniziativa rientra in un ventaglio più ampio di attività che il Gruppo Autoscala punta a intraprendere nel nuovo anno all’interno del suo percorso di sostenibilità, coinvolgendo i propri dipendenti, oltre ad associazioni, aziende limitrofe, abitanti e istituzioni: «Nessuna iniziativa sostenibile può avere un impatto senza un vero coinvolgimento delle persone. Per questo, ci stiamo avvicinando con umiltà a un tema così centrale per il futuro di tutti noi, come la sostenibilità. Siamo partiti da una domanda, “cosa serve al nostro territorio?”, e stiamo interrogando persone comuni, politici, imprenditori e attivisti, per avere delle risposte efficaci e poter creare entusiasmo e consenso», spiega Rosario Scala, Ceo di Gruppo Autoscala.