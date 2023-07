Miriana Trevisan a Ischia tra bagni e delizie del palato

Dopo tanti anni è tornata a Ischia per un weekend di relax. Miriana Trevisan, volto noto dei maggiori programmi di intrattenimento televisivi sulle reti Rai e Mediaset, prima di rituffarsi nei suoi nuovi impegni arrtistici romani, si è concessa una pausa.

Tre giorni a Ischia in compagnia dell'amica ed attrice Antonella Salvucci (appena reduce dalle fatiche del suo ultimo film di produzione anglosassone, sui set del quale la bionda attrice romana ha dovuto esibirsi anche in scene a cavallo assai impegnative) e del brooker finanziario Massimiliano Russo.

Un salto alle terme di Nitrodi per sottoporsi a docce con la nota acqua certificata per la cura dermatologica e la disintossicazione della pelle, ovviamente bagni a mare lungo la costa e non poteva mancare l'appuntamento con il buon cibo.

Al "La Nassa", il nuovo ristorante sul mare dello Strand Delfini, lo chef gourmet Nando Porcaro con il suo staff di professionisti si è presa cura delle sue ospiti, che fra gamberi scottati in salsina agrodolce, delicate mousse di baccalà e branzino con cipolle rosse, ha deliziato il palato delle due attrici e donne di spettacolo. Di recente appodata anche alla passione per la scrittura, con la pubblicazione di una serie di racconti e favole e poi ancora con il suo primo libro, la "napoletana" di nascita Miriana Trevisan, a Ischia troverà sicuramente nuovi spunti per coltivare questa sua inedita vena creativa.