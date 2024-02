Banconote da 200 euro nascoste a Roma: chi è Cash Drop e dove lascia gli indizi per trovarle

«Riuscirai ad arrivare per primo?». È corsa alle banconote nascoste in giro per Roma. Tagli da 50, 100 ma anche 200 euro. L'iniziativa è del canale Instagram Cash Drop ("denaro lasciato cadere", la traduzione letterale dall'inglese) che conta oltre 25mila followers. Ma chi c'è dietro questa iniziativa e quali sono i posti in cui vengono lasciate?

Rieti, giro internazionale di banconote false: tra le città di stampa scoperte dai carabinieri c'è anche Rieti. 12 arresti in Europa

Il video

I filmati sono caricati sulla piattaforma social e hanno tutti lo stesso schema. Viene inquadrata prima la banconota, poi il posto dove viene nascosta. C'è poi la parte dell'indizio: la telecamera inquadra uno scontrino di un acquisto effettuato nella zona. Infine viene effettuato una panoramica sul luogo dove il denaro è stato lasciato. Tutti dettagli che possono fare la differenza. E nei commenti si scatenano gli utenti che si chiedono il punto in cui vengono lasciate.

Dove sono lasciate

Chi c'è dietro "Cash drop"? Potrebbe essere un gruppo, e non solo una persona. Su chi ha creato questo profilo alcuni indizi li possiamo ottenere dalle clip che pubblica. Una è stata girata vicino all'ospedale Forlanini, zona Monteverde. Anche un'altra nello stesso quartiere, ma in questo caso in un punto diverso: ovvero vicino alla Parrocchia Coromoto. Protagonista anche Ostiense, vicino Eataly, e il Gazometro.

C'è poi la Magliana (vicino a un supermercato). Non si può escludere dunque che sia una persona che abiti a Roma Sud.

Truffa del resto per l'acquisto di un gratta e vinci: due arresti

Le ricerche

Tra chi cerca i possibili punti in cui sono state riposte le banconote c'è "Yakinop Il Sindaco". A molti non dirà nulla, ma è una vera e propria star di Tiktok. Si tratta di una persona che aiuta a individuare luoghi (apparentemente sconosciuti) da una semplice foto. E molti gli hanno chiesto aiuto per trovare le banconote sparse per la Capitale. Non ha esistato. E diversi ne ha già trovati.

I dubbi

«La banconota viene ripresa subito da chi la lascia», commentano alcuni utenti. Ma su questo non è dato sapere esattamente se sia davvero così. Anche perché viene lasciata piegata, modo che non consente di individuare con precisione se poi viene utilizzata dopo per altri video.

I precedenti

Non è il primo caso di banconote lasciate in giro per la città. Ci sono stati altri utenti in passato che hanno provato a stimolare il pubblico con questa "caccia al tesoro". Un fenomeno che non si limita solo a Roma, ma che è arrivato anche ad altre città italiane (e non solo).