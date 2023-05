Bob Sinclair: «Napoli is on fire», e il video diventa virale su TikTok

Bob Sinclair in viaggio ad Ibiza per alcuni show firma gli autografi dei fan che gli augurano Buon compleanno.

L'esclamazione di un fan italiano è: «Bob, Pioli is on fire» riferendosi al difensore del Milan, e lui risponde «Napoli is on fire». La sua risposta spiazza tutti e il web, i video sono virali.

«No dai »non li mortificare così» risponde un fan in un commento. «Li ha spenti tutti» e «Si tropp mast» rispondono altri fan. Il Dj Bob Sinclair è da sempre che simpatizza per il Napoli calcio; ha anche indossato una t-shirt di Maradona durante una serata nel capoluogo partenopeo.

Intento a firmare gli autografi, dopo la sua esclamazione pro Napoli, delle persone che erano nel ristorante ad Ibiza alcune si esaltano, altre fischiano.