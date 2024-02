Il capo spia la dipendente dalle telecamere di sicurezza mentre è al lavoro, lei decide di lasciare un messaggio: ecco quale

Il rapporto tra manager e impiegato deve svilupparsi entro limiti ben definiti e per quanto al loro interno ci si possa muovere con una certa elasticità, è bene evitare - sia da una parte che dall'altra - di superarli. In alcuni casi può risultare più difficile individuare quei limiti, specialmente per la nuova tipologia di capo rappresentata dai Millennial, che tendono a costruire rapporti amichevoli e meno impostati con i dipendenti.

In altri casi, tuttavia, il limite è ben visibile a tutti, come nel caso di una manager che - durante una giornata lavorativa particolarmente lenta - spia un'impiegata tramite la telecamera di sicurezza, ricevendo un simpatico messaggio.

Il video, pubblicato su TikTok, sembra essere giocoso ma ha scatenato un acceso dibattito sull'etica lavorativa e ha finito per mettere in evidenza come venga intesa in maniera diversa a seconda della generazione a cui si appartiene.

Il breve video è stato pubblicato dall'account TikTok di uno studio di ortodonzia del Texas (Stati Uniti) ed è parte di un progetto di promozione del business.

In effetti, ci sono diverse clip che mostrano una relazione particolarmente giocosa tra dipendenti e con il capo, e in diversi casi lo scherzo è basato su problemi e situazioni affatto rare durante il turno di lavoro.

In questo caso specifico, vediamo il volto di una donna con la scritta: «Punto di vista: Sei il mio manager e guardi le telecamere di sicurezza durante una lenta giornata di lavoro». Poi, la prospettiva cambia e si assesta sul capo che spia il dipendente, seduto alla scrivania e davanti al computer.

Sullo schermo vediamo che l'impiegata ha scritto un messaggio speranzoso per il capo: «Posso andarmene??? - Dalla tua preferita». Vicino, ci sono dei cuori disegnati e la parola andarmene è stata sottolineata più volte per enfasi.

Molti utenti hanno trovato la clip semplicemente divertente e si sono rivisti nel desiderio di poter tornare a casa prima del previsto durante il turno di lavoro: «Se fossi stata la manager e avessi visto una cosa del genere, avrei riso e ti avrei mandata a casa».

Qualcuno, tuttavia, ha fatto presente che dietro il gioco ci sono situazioni davvero pesanti e ha raccontato la propria terribile esperienza personale: «Ho controllato che ora fosse sul mio telefono, al lavoro, e il mio capo mi ha richiamato e ha chiesto perché fossi al telefono. Me ne sono andato» e, in un altro caso: «Un giorno il mio manager stava guardando le telecamere mentre io mi ero persa un attimo a guardare i piatti, così ha parlato in cuffia e ha detto "Stai riflettendo sulla vita?" e mi ha spaventata a morte».

Poi, c'è chi fa presente che non riuscirebbe mai a lavorare con una telecamera puntata addosso e qualcuno che osserva, e chi chiede: «Cavolo, e ti spiano così?». A tal proposito, un utente mette in chiaro: «Il mio responsabile stava cercando di capire dove mettere le telecamere... Telecamere? Gli ho subito detto che se avesse messo le telecamere mi sarei licenziata. Siamo adulti, non bambini».