Trova il vecchio diario della nonna (morta da poco) che parla di lei quando era neonata: i ricordi commoventi e quel piccolo segreto

Difficile immaginare come si sia sentita Natalie dopo aver trovato il diario della nonna, morta poco tempo prima. A toccare il cuore della giovane non è solo la vicinanza alla nonna provata grazie al ritrovamento di quelle parole lasciate nascoste, ma il fatto che la protagonista di quelle parole fosse proprio lei, quando era piccola, appena nata.

La ragazza ha pubblicato un video su TikTok in cui mostra alcune pagine di quel diario in cui si è imbattuta.

Un quaderno color crema, ornato da un piccolo fiore arancione sulla copertina, che contiene annotazioni commoventi sulla sua vita.

La clip, vista da oltre 8,2 milioni di persone, documenta i ricordi della nonna. In particolare i momenti significativi del periodo della nascita di Natalie. Tra gli altri, un messaggio ha sciolto il cuore degli utenti: «Oggi tu ed io abbiamo un segreto. Hai fatto sei passi tutta da sola, ma non possiamo dirlo a mamma o papà», aveva scritto la nonna. «Devono essere loro i primi a vederti camminare. Sei fortunata, piccola, tutti amano Natalie», si legge.

Nel video, la giovane ha condiviso altre annotazioni del diario, come ad esempio: «Oggi Natalie ha una settimana e tutto va bene». Il diario è ricco di pensieri d'amore e di gratitudine, che immortalano momenti come i compleanni e il primo vero bacio che il nonno di Natalie ha ricevuto dalla sua bambina.

Infine, qualche previsione per il futuro: «Sono sicura che farai parte di un gruppo rock and roll», aveva scritto la nonna, con un ultimo saluto: «Love&Hugs, Me (Nana)».