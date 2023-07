Capri, cena all’ombra dei Faraglioni per Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz

A circa quattro anni dal loro matrimonio a Capri Heidi Klum e Tom Kaulitz, la top model più ricercata dai magazine patinati e dalle passerelle più esclusive e suo marito Tom, il chitarrista ed elemento di punta del gruppo pop rock tedesco “Tokio Hotel” sono ritornati sull’isola con un megayacht.

Il loro matrimonio venne celebrato a bordo l’imbarcazione di Onassis, il “Cristina O.”. Scesi a terra all’imbrunire hanno fatto un giro in piazzetta e si sono fermati a salutare la famiglia De Angelis nel wine shop della “Capannina Più” dove acquistare una pregiata bottiglia di vino da portare in barca dove hanno trascorso in piena privacy la notte al largo dei Faraglioni prima di lasciare il negozio La Capannina Più, foto di rito con i proprietari, Renata De Angelis e il figlio Andrea, Heidi e Tom hanno promesso che ritorneranno in questi giorni e non è escluso che protrarranno la vacanza sino alla data del loro anniversario di nozze che cade il 2 agosto.