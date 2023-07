«Artecinema» sbarca a Capri. Pablo Picasso, Yayoi Kusama, Francesco Vezzoli, Mimmo Jodice, Letizia Battaglia e Roselena Ramistella sono gli artisti raccontati nei documentari proiettati da domani al 29 luglio alla certosa di san Giacomo. È la prima edizione estiva e caprese della rassegna organizzata dallo Studio Trisorio nella versione classica torna, come ogni anno, a ottobre a Napoli - che da poco ha aperto un nuovo spazio sull'isola; propone due film per ogni serata, a ingresso gratuito dalle 20.30.

Si parte con «Maya dans l'oeil de Pablo» (2022) del francese François Lévy-Kuentz in cui, molto tempo dopo la morte del pittore di Guernica, la figlia Maya ricorda il celebre padre e offre un racconto dell'infanzia e dell'adolescenza accanto a lui, tra aneddoti e incontri con grandi personaggi; a seguire «Ossessione Vezzoli» (2016) diretto da Alessandra Galletta. Il documentario segue in presa diretta due anni della carriera di Vezzoli, dal 2013 al 2015, tra mostre personali e interventi a manifestazioni di arte contemporanea, tra il Maxx di Roma e l'Aurora museum di Shanghai.

La seconda sera è in programma la proiezione di «Mimmo Jodice» (2009) di Giampiero D'Angeli in cui il fotografo napoletano si racconta ritrovando le origini della civiltà mediterranea nei luoghi più suggestivi della sua città. Dopo sarà la volta di «Kusama infinity» (2018) della statunitense Heather Lenz, un film che esplora l'ascesa verso il successo dell'artista giapponese, ora 94enne. Il lavoro è arricchito da materiali d'archivio e interviste a direttori di musei, galleristi, curatori, critici, collezionisti, amici della Kusama.

La rassegna si chiude con il focus su due fotografe, entrambe siciliane: «Roselena Ramistella L'isola delle femmine» (2021) di Francesco Raganato e «Letizia Battaglia - Shooting the mafia» (2019) della regista londinese Kim Longinotto: il documentario racconta la vita della grande fotografa, scomparsa l'anno scorso, intrecciando interviste, testimonianze d'archivio e denuncia. Tutti i film sono in lingua originale e sottotitolati in italiano.

Laura Trisorio, direttrice di Artecinema, racconta perché ha voluto aggiungere alla manifestazione una costola estiva e caprese: «L'isola è sempre stata meta di artisti, in particolare negli anni 70 mio padre e Lucio Amelio hanno ospitato i principali protagonisti dell'arte contemporanea come Beuys, Twombly, Kounellis, Merz a villa Orlandi, punto di riferimento per l'ambiente culturale internazionale: insieme all'apertura della nuova galleria realizzare la rassegna a Capri è il seguito di quel percorso». Il programma della prima edizione, spiega la gallerista, «mette a confronto artisti di diverse generazioni e differenti linguaggi espressivi».