Il Teatro San Carlo inaugura Artecinema, il festival internazionale di film sull’arte contemporanea

Dal 15 al 22 ottobre 2021 torna a Napoli Artecinema, il festival internazionale di film sull’arte contemporanea, giunto alla sua XXVIª edizione. Curato da Laura Trisorio, Artecinema si svolgerà nei più grandi teatri partenopei, il Teatro San Carlo e il Teatro Augusteo, e contemporaneamente, dal 16 al 22 ottobre, sulla nuova piattaforma digitale online.artecinema.com per consentire al pubblico di fruire dei film in programma anche da casa. Una settimana all’insegna della filmografia dedicata all’arte, alla fotografia, all’architettura e al design contemporanei per approfondire aspetti legati alla genesi creativa spesso celati o non raccontati, attraverso documentari sui maggiori artisti, architetti e fotografi della scena internazionale, gli spettatori potranno accedere ai loro studi, osservare e comprendere i loro lavori, immergersi nei materiali che usano.

Per la XXVIª edizione del festival sono in programma ventiquattro film, divisi nelle tre sezioni: arte e dintorni, architettura e design, fotografia, provenienti da diversi paesi, fra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Finlandia, Australia, Serbia. I film saranno presentati per l’80% in anteprima nazionale e alcuni titoli saranno in anteprima mondiale. Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano e o in inglese. All’inaugurazione registi e artisti interverranno personalmente per presentare i film. Sono inseriti in programma, fra gli altri, film su Marina Abramovic, Mel Bochner, Joseph Beuys, Alighiero Boetti, Christian Boltanski, Albrecht Dürer, Lucio Fontana, Wolfgang Laib, Guadalupe Maravilla, Helmut Newton, Pino Pascali, Michael Rakowitz, Eugenio Tibaldi, John Wood e Paul Harrison, sull’architetto Alvar Aalto e sull’architetto e designer Ettore Sottsass. Infine il film su Man Ray, ripreso nel 1937 durante le vacanze ad Antibes, con gli amici Pablo Picasso, Dora Maar, Paul Eluard, Lee Miller. Il programma completo della manifestazione sarà disponibile sul sito www.artecinema.com a partire dal 1º ottobre 2021.

Il Festival ha consolidato negli anni il proprio impegno nel sociale lavorando in sinergia con altre istituzioni cittadine. Oltre alle consuete proiezioni presso i due teatri, sono previste: proiezioni per gli studenti delle scuole secondarie di Napoli e provincia, presso l’Istituto francese e per le scuole superiori del comune di Anacapri; incontri e proiezioni dedicati agli studenti del liceo artistico e dell’università Suor Orsola Benincasa e del liceo Vittorio Emanuele II di Napoli. Proiezioni per i detenuti presso le case circondariali di Nisida e Secondigliano.

L’edizione 2021 di Artecinema sarà inaugurata venerdì 15 ottobre alle ore 20.00 al Teatro San Carlo di Napoli con la proiezione del cortometraggio “Sguardo nomade”, un omaggio a Marisa Albanese, artista napoletana recentemente scomparsa, e del film “Banksy Most Wanted”, di Aurélia Rouvier e Seamus Haley. All’inaugurazione saranno presenti: Laura Trisorio, curatrice del festival Artecinema, Seamus Haley e Aurélia Rouvier, registi di “Banksy Most Wanted”, e Fiamma Marchione, regista di “Sguardo nomade”.

Ospiti della rassegna, nei giorni successivi di proiezioni al Teatro Augusteo: Corinna Belz, regista di “Inside the Uffizi”, Gilles Coudert, regista di “Jean Dupuy Ypudu”, Walter Fasano, regista di “Pino”, Alain Fleischer, regista di “J’ai retrouvé Christian B.”, Ilaria Freccia, regista di “La rivoluzione siamo noi”, François Levy-Kuentz, regista di “Un été a la Garoupe”, Domenico Palma, regista di “Bochner Boetti Fontana”, Francesco G. Raganato, regista di “Roselena Ramistella - L’isola delle femmine”, Roselena Ramistella, fotografa, Sergio Risaliti, Direttore del Museo Novecento di Firenze. Anche quest’anno il pluripremiato festival, medaglia del Presidente della Repubblica, ha ricevuto il matronato della fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, e i patrocini del ministero della cultura, senato della repubblica, consolato generale degli Stati Uniti d'America, regione Campania, comune di Napoli, università degli studi di Napoli Federico II, università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Napoli e provincia. Artecinema è realizzato in partenariato con il Goethe Institut Neapel, Institut Français Napoli, con il contributo del ministero della cultura - direzione generale cinema e audiovisivo, regione Campania - film commission.