Arte in bici, ecco la mostra itinerante di Monteoliveto Gallery

Arte e bici, anzi Arte in bici. Monteoliveto Gallery torna sulla strada o più precisamente Sur la Route con una nuova avventura che unirà la passione e interesse per i viaggi lenti, l’ecologia e la bicicletta con l’amore per l’arte e la cultura.

Dal 21 luglio al 15 agosto 2023 il direttore della Galleria: Gilbert Ciervo sarà sulle strade d’Italia con un team di appassionati che lo accompagneranno per l’intero viaggio o solo per alcune tappe, tra bicicletta, treno e quando serve traghetto. Si comincia dal tratto Napoli-Cetara di 61 km.

In questo modo, senza cambiare Paese, si attraverseranno i molti confini che esistono tra le regioni italiane e scopriranno paesaggi, culture, stili di vita diversi, tutto questo viaggiando lentamente e mostrando la mostra che portano con sé.

Le opere saranno realizzate o stampate su supporto leggero (carta, cartoncino, velina, anche digitale volendo) e con materiali il più possibile sostenibili, per sostenere la causa.

Un programma che unisce attenzione all'ambiente e passione per l'arte sulla scia della tematica annuale della Transizione Ecologica e Culturale.

“Toccheremo - spiega il direttore -14 regioni su 25 giorni per più di 1000 chilometri in bici e quasi 3000 chilometri in treno, in modo da poter dire che si può viaggiare in un altro modo che aereo o macchina e lo si può fare portandosi dietro una mostra d’arte”. Info:

https://www.monteolivetogallery.com/exhibition/sur-la-route-2-internal-borders/