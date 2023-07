Dal marketing alla musica, ecco la storia di Zarbì

Esperta di marketing, food & travel blogger, autrice di libri e formatrice ed ora anche cantante, Ida Paradiso non è sicuramente una professionista della musica, almeno fino a questa “svolta pop”, in cui si cimenta per la prima volta.

Zarbì è, infatti, un progetto musicale che nasce dalla volontà di aprirsi al pubblico, mostrando aspetti di sé poco conosciuti e fino ad ora confinati solo alla sfera privata.

“Zarbì” vuole essere una sorta di “dichiarazione di esistenza in vita”, la rivendicazione del proprio punto di vista sul mondo, dei propri pregi e difetti, ma soprattutto del complesso percorso (a volte difficile, ma sicuramente divertente), fatto fin qui. Per questo la tracklist comprende cover di brani che hanno segnato tappe importanti per la crescita personale dell’artista e sono entrati a far parte della sua essenza più profonda, tanto da volerli condividere con gli altri.

Con la spavalderia e il disincanto conquistati in cinquantuno anni di “esercizio abusivo della professione umana”, Ida Paradiso si presenta, quindi, al pubblico così com’è, senza filtri, in tutta la propria stranezza. A cominciare proprio dal titolo del disco, Zarbì, che significa “strana, bizzarra” nello slang usato nelle periferie parigine. In questo gergo, chiamato Verlain, le sillabe delle parole vengono invertite e contratte, creando un linguaggio quasi “cifrato”, fatto di parole brevi e sigle, utilizzato ampiamente anche nel rap di lingua francese. In pratica una sintesi di ciò che da sempre le viene detto, ossia: “oh, ma tu sei tutta strana!”

Ida Paradiso è Zarbì.

Zarbì sarà presentato sabato 15 luglio 2023 nell’evento “Zarbì Night Live”, un vero e proprio concerto, in cui Ida Paradiso sarà per la prima volta on stage per presentare non solo i brani del disco, ma anche tanti altri che la rappresentano, tutti rigorosamente dal vivo. L’evento, che si svolgerà presso il My House di Fisciano (SA), con start alle 21, proseguirà fino a tardi con un Dj set tutto in “Paradise Mood”.