Cuorebuonodichef per l'Unitalsi, cena di beneficenza tra gusto e solidarietà

L'Associazione U.N.I.T.A.L.S.I. sottosezione di Torre del Greco presenta martedi 18 luglio alle ore 20 alla scuola Don Milani la seconda edizione del suo charity event, un'iniziativa ideata ed organizzata dagli chef Antonio Sorrentino e Massimo Passarelli. Uniti da un'autentica amicizia, dalla loro passione per la cucina di qualità e da una comune visione di un'alimentazione sostenibile, hanno coinvolto amici e professionisti del settore gastronomico per creare insieme un grande evento benefico, sostenuto da parte del gruppo A.P.C.I. Campania

Attraverso questa manifestazione si contribuirà alla realizzazione di sogni e viaggi per coloro che sono meno fortunati.

La serata sarà una perfetta combinazione di generosità e meraviglie enogastronomiche, mettendo in mostra le eccellenze culinarie campane ed italiane.

Il motto di questa iniziativa è "Rinunciamo a poco per raccogliere tanto", perché attraverso il progetto "Soggiorno Estivo e Viaggi della Felicità" di #Cuorebuonodichef, si intende donare momenti di spensieratezza, convivialità e felicità a coloro che ne hanno più bisogno. L'obiettivo di questa seconda dizione, ripresa dopo lo stop causato dalla pandemia, è quello di sostenere il progetto con contributi volontari, rendendolo completamente gratuito per i beneficiari. Inoltre si raccoglieranno fondi per organizzare un viaggio speciale alla "Madonna di Lourdes".

La festa si terrà nell'area esterna dell'I.C. Don Milani, plesso D. Parrella - Viale F. Coscia, a Torre del Greco. In linea con gli obiettivi dell'Associazione UNITALSI, l'evento sarà accessibile anche alle persone con disabilità.

La serata è un viaggio tra i sapori, grazie alla partecipazione di 16 chef, 5 pizzaiuoli e 4 pasticceri, tutti professionisti del settore. Gli artisti culinari condivideranno con gli ospiti le eccellenze della tradizione campana e dell'Italia nel suo complesso. Nella creazione dei piatti gli chef rispetteranno i prodotti stagionali, valorizzandone la genuinità e utilizzando ingredienti locali che contribuiscono a sostenere l'economia locale. La serata sarà un'ecofesta, un evento sostenibile pianificato e realizzato dagli chef ideatori, al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo. Saranno utilizzati esclusivamente materiali biodegradabili e/o compostabili, eliminando completamente l'uso della plastica.

Informazioni di contatto: Associazione U.N.I.T.A.L.S.I. sottosezione di Torre del Greco Indirizzo: UNITALSI Torre del Greco

Indirizzo sede: Viale Ungheria, 2 – 80059 Torre del Greco (NA)

E-mail: info@unitalsitorredelgreco.it

Web: http://www.unitalsitorredelgreco.it/

Tel: 081 8497057