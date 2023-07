Solidarietà, "toghe" in campo per l'associazione Scugnizzi

Avvocati in campo a sostegno dei minori seguiti dall’associazione Scugnizzi. Si terrà mercoledì 19 luglio a partire dalle 20 al Circolo Nautico Posillipo il “Lawyers summer party”, promosso a scopo benefico dalle associazioni del Foro di Napoli, Alpha Lawyers, Associazione Nazionale Avvocati Italiani, Sindacato Forense, Unione Italiana Forense, Sindacato Forense puteolano, Associazione Difensori d’Ufficio, Movimento Forense, Libera Unione Forense, Unione Giovani Civilisti, E. Porzio - Portici/Ercolano, Ex Adverso, Movimento Indipendente per l’Avvocatura, nonché dalla Fondazione Silvia Ruotolo onlus, dall’Associzione Vittime delle Ingiustizie e degli Abusi e come main partners dagli Studi legali Angelo Melone International Consulting, Oracle Solicitors, Università Telematiche Mercatorum e Pegaso.

Scopo dell’iniziativa è sostenere i progetti di inclusione, formazione e inserimento lavorativo di giovani minorenni dell’area penale realizzati dall’associazione guidata da anni da Antonio Franco con il gruppo Fratelli la Bufala, che opera in sinergia istituzionale con l’Istituto Penale Minorile di Nisida e con il Centro di Giustizia Minorile della Campania.

In particolare saranno sostenute le attività dei progetti “La pizzeria dell’Impossibile” e “Monelli a pasticciare”, che si sviluppano tra gli spazi del penitenziario minorile e di via de Blasiis al centro storico di Napoli, che attualmente vedono coinvolti più di 100 minori.

All’evento interverranno esponenti istituzionali del settore giustizia e, in particolare, quella minorile.

«In un momento in cui la piaga della delinquenza è sempre più nelle giovanissime generazioni, questa iniziativa vuole concretamente sostenere chi ogni giorno, come l’associazione Scugnizzi, lavora con i minori nell’ambito della giustizia minorile - dichiara il penalista Carmine Foreste, presidente della Sezione Napoli di Anai - Associazione Nazionale Avvocati Italiani, tra le promotrici dell’evento - per dare loro, attraverso l’esempio e il lavoro, l’opportunità di essere artefici del proprio futuro, grazie a percorsi nuovi, prima di vita e poi di formazione. Sono tante le storie di successo che ho avuto modo di incontrare in questi anni, che confermano che la storia di un individuo non è il suo destino. L’Avvocatura partenopea sostiene onorata questa causa, è un dovere prodigarsi nei settori dove la nostra città ha maggiormente bisogno».

La serata proseguirà con un apericena a cura dell’associazione Scugnizzi e del gruppo Fratelli la Bufala, il live show presentato da Sara Lotta, speaker di Radio Kiss Kiss Italia, di Enzo Gragnaniello, Claudia Megrè, Ciccio Merolla e a seguire performance event e dj set di Valerio Russo e Karmine Dc dj.