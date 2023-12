Affronta la chemioterapia ballando, documenta tutto sui social fino alla guarigione dal tumore: la storia commuove il web

La storia di Tia Stokes ha fatto il giro del web ed è diventata virale in poco tempo: il suo coraggio è stato, infatti, fonte di ispirazione per molti. Ma qual è la sua favola? Sì, si può definire così perché il suo epilogo è più che felice: la mamma statunitense è guarita dal tumore e, mentre si sottoponeva alla chemioterapia, ha deciso di documentare tutto sui social dove si definisce una Cancer Dancer ovvero una ballerina con il cancro. Ballare era la sua cura e la gioia del movimento l'ha aiutata a sentirsi viva anche nei momenti più bui.

Tia Stokes è una giovane mamma di cinque figli originaria dello Utah, Stati Uniti.

Subito dopo la nascita del suo ultimo bambino, la donna, come racconta sui social, non si sentiva molto bene e ha quindi deciso di sottoporsi ad alcuni controlli medici. Ne è risultato che era affetta da leucemia mieloide e che, per questo, avrebbe dovuto affrontare subito la chemioterapia. Quindi, durante il duro ricovero in ospedale, Tia ha dovuto trovare qualche cosa che le facesse dimenticare il dolore e le donasse un po' di serenità. Il medico le aveva consigliato di praticare ogni giorno, per almeno 15 minuti consecutivi, una delle sue attività preferite che, nel caso della mamma, era la danza.

Tia ha deciso, quindi, di aprire un canale TikTok e di ballare anche quando non se la sentiva proprio. Il movimento, la musica, il sorriso e la caparbietà l'hanno aiutata a sentirsi viva, a non demoralizzarsi e a godersi ogni istante della vita. Dopo vari cicli di terapia, Tia è finalmente guarita e, sui social, ringrazia sempre Dio per averle dato una seconda possibilità.

@thetiabeestokes Draft... I am 😫😭🤮🤒 LOVE YOU ALL🙏🏽 this journey just got more interesting day 160 fighting Leukemia (Join my instagram for updates) ♬ Laxed - Jawsh 685

Tia Stokes, grazie ai messaggi di gioia che trasmette sui propri canali social, è molto seguita: su TikTok conta più di due milioni e mezzo di follower, mentre su Instagram, ne possiede più di 800mila. In tantissimi le scrivono: «Un raggio di Sole, ti adoro», «Con ciò che fai, sei d'ispirazione a milioni di persone. Grazie» oppure «Sui social, dovrebbero esserci più contenuti di questo tipo».