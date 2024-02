Chiara Ferragni: «È un momento doloroso». L'influencer a Pomeriggio 5: «Posso andare dalla psicologa in pace?»

«È un momento doloroso». Poche parole, ma significative, quelle che Chiara Ferragni ha detto ai microfoni di Pomeriggio 5. L'influencer è stata intercettata a Milano dall'inviato della trasmissione condotta da Myrta Merlino, mentre si recava dalla psicologa. Chiara esce dall'auto scura in volto, non ha voglia di parlare, ma mentre entra nel palazzo in cui si trova lo studio scambia qualche battuta con il giornalista di Pomeriggio 5: «Non ho niente da dire, grazie. Posso andare dalla psicologa in pace?». Poi la frase che sintetizza tutta la sofferenza per la fine della sua relazione con Fedez: «È un momento doloroso».

Chiara Ferragni, il dolore dopo la separazione da Fedez

Dopo il racconto fotografico della domenica con le sorelle, su Instagram la Ferragni ha ripreso la sua consueta attività pubblicizzando le ultime novità e offerte sulle sue collezioni. Poi ha pubblicato un oroscopo della settimana per il suo segno zodiacale - il Toro - che consiglia «perdonati» ma anche «hai bisogno di spiccare il volo, di una boccata di aria fresca.

Inoltre ha condiviso un selfue mentre abbraccia l'amico Angelo Tropea scrivendo sulla foto: «Dio benedica i migliori amici che sono venuti a stare con te quando hai bisogno del loro amore per guarire».