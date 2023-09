Chiara Ferragni, l'outfit sospetto: perché indossa la maglia del Borussia Dortmund? «C'entra il Milan...»

Chiara Ferragni con la sua maglietta della squadra di calcio Borussia Dortmund ha destato qualche perplessità. L'imprenditrice digitale, infatti, nelle sue Instagram stories ha condiviso il suo fit check giornaliero in cui, ad una minionna di jeans nero ha abbinato la maglietta del club tedesco.

Il Borussia Dortmund agli ultimi sorteggi di Champions League è nel girone Gruppo F e si scontrerà con Psg, Newcastle e Milan. Scopriamo insieme cosa c'è dietro.

Non è noto ufficialmente quale squadra tifi l'imprenitrice digitale più famosa d'Italia, ma risulta difficile credere che tifi per il club tedesco, dopo il precedente del 2017, in cui si mostrò con la maglia della Juventus allo stadio Allianz di Torino, con suo marito Fedez.

Secondo i fan, invece, potrebbe essere un modo per prendere in giro il Milan, dimostrando così la sua vicinananza ad altre squadre e c'è chi invece sostiene che il suo sia semplicemente un caso di gradimento dei colori.

La realtà però resta ancora un mistero e Chiara Ferragni lascia nel dubbio i suoi quasi 30 milioni follower.