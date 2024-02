Christian Bale come in Batman: «Faremo un villaggio per ospitare orfani». Costerà 22 milioni, tra i donatori anche DiCaprio

Chi ha visto e amato la trilogia di Batman di Christopher Nolan può ricordare che Bruce Wayne, dopo la sua morte (o presunta tale), sceglie di chiedere nel suo testamento che la sua enorme tenuta diventi un rifugio per gli orfani. Non sappiamo se Christian Bale, che nella trilogia interpretava proprio il signor Wayne e Batman, si sia lasciato ispirare dal personaggio da lui interpretato, ma ci piace pensarlo: questa settimana infatti l'attore ha lanciato un progetto benefico che prevede un piccolo villaggio di 12 case e un centro comunitario per accogliere fratellini rimasti orfani, in modo che non debbano vivere separati.

Il progetto per gli orfani

«Immaginate il dolore e il trauma assoluto di perdere o essere separato dai tuoi genitori, e poi anche di essere allontanato dai tuoi fratelli e sorelle», ha affermato, aggiungendo che «questo non è il modo di trattare dei bambini».

Il suo progetto, lanciato insieme all'associazione Together California, prenderà vita a Palmdale, nella contea di Los Angeles. «Quando un giovane adottato perde le proprie radici, è giusto che abbia il sostegno dei suoi fratelli», ha commentato Kathryn Barger, supervisore di questa contea. «Sono orgogliosa di questo incredibile progetto», ha aggiunto.

Dove nascerà il villaggio

Il villaggio dovrebbe nascere a nord di Los Angeles, in California: l'attore di origini britanniche, noto oltre che per la trilogia di Batman anche per altri film cult come La grande scommessa, The Fighter (per cui ottenne l'Oscar), American Psycho, American Hustle e The Prestige, ha presentato l'iniziativa mercoledì spiegando di voler dar vita a un'idea "completamente nuova". Secondo El País e altri media, l'iniziativa promossa da Bale avrà un costo di circa 22 milioni di dollari (poco più di 20 milioni di euro) e vedrà ufficialmente la luce nel 2025. Il progetto ha diversi donatori, tra cui un altro premio Oscar come Leonardo DiCaprio, spiega inoltre The Hollywood Reporter.