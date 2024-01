I nemici di Batman a Napoli con le opere di Luke

È stata inaugurata ieri sera presso l’ A’Mbasciata a Palazzo Venezia, la mostra dal titolo “I nemici di Batman a Napoli e non solo” a cura di Luke, un giovane artista cresciuto tra Napoli e Capri che ha riportato sulle sue opere tante tracce di Partenope e non solo. Luke ha voluto restituire con il suo segno grafico una visione molto particolare dei personaggi della saga di Batman. Lo ha fatto collocando i protagonisti della saga in più luoghi di Napoli e del Golfo a lui cari, tra questi Spaccanapoli, il Vomero, Fuorigrotta, il Vesuvio e non da ultimo l’isola di Capri, isola che ritorna spesso nelle sue opere.

I personaggi protagonisti delle circa trenta opere di Luke in mostra, sono rivisitati dall’occhio stesso dell’autore, carichi di tatuaggi e piercing, resi quasi degli androidi che fuoriescono da un set post-atomico. Figure nude, di varie forme e sembianze che Luke ha architettato prendendo spunto anche dall’arte antica e tribale.

In queste figure che appaiono nelle opere è molto importante la scelta del colore che spesso l’autore innesta dopo la stampa grafica sull’opera stessa con uniposca e pennarello. Un colore a volte spruzzato sul supporto, altre volte solo marginale ma che dà un tocco arricchente ed unicizzante all’opera.

A dare una cornice grafica ulteriore a tutto l’impianto della mostra vi stato è l’intervento di illuminazione dello spazio dell’ A’Mbasciata che ha permesso di fruire dell’intero percorso espositivo come un unicum, impreziosito dalle policromie tra il rosso, il verde e il blu. La mostra è visitabile al pomeriggio fino a domenica 14 gennaio.