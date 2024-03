«Ho fatto un colloquio e sono stata assunta, ma ho rifiutato il lavoro prima di cominciare. Se il capo vi fa queste domande, scappate»

Affacciarsi al mondo del lavoro può essere un'esperienza alquanto faticosa, tra la ricerca di una posizione che rispecchi le proprie aspettative ma tenga anche conto delle effettive capacità. A complicare l'approccio alla vita lavorativa, in alcuni casi, si possono aggiungere i comportamenti non sempre limpidi di coloro i quali dovrebbero potenzialmente diventare i punti di riferimento dei dipendenti.

È questo il caso di Elisa, una giovane creatrice di contenuti che ha recentemente condiviso su TikTok un'esperienza professionale vissuta con l'amministratore delegato di un'azienda sgradevole al punto tale da portarla a rifiutare un'offerta di lavoro a causa di comportamenti inappropriati da parte del CEO.

Le domande indiscrete

La storia inizia nel 2021 quando Elisa, una ragazza del New Jersey alla ricerca di lavoro, si imbatte in un'interessante offerta di lavoro su LinkedIn per una posizione di marketing presso un'azienda locale.

Dopo aver inviato la sua candidatura, viene contattata direttamente dal CEO dell'azienda per una videochiamata, durante la quale iniziano a emergere i primi segnali dall'allarme. L'uomo fa diversi commenti sul suo aspetto fisico, la interroga su questioni personali come la famiglia e le relazioni sentimentali e le chiede persino della sua «peggiore ubriacatura». Elisa ricorda: «Mi sentivo a disagio. Avrei dovuto chiudere la videochiamata, ma in quel momento non sapevo nulla del mondo del lavoro».

Nonostante i dubbi, quando il CEO la informa di essere stata selezionata per la posizione, Elisa, spinta dalla necessità di trovare un lavoro, accetta inizialmente l'offerta. Tuttavia, il comportamento dell'aministratore non migliora nei giorni successivi. Continua a chiamarla senza motivo apparente, anche quando manca ancora un mese all'inizio del lavoro. Una di queste chiamate, effettuata mentre Elisa era sotto la doccia, segna il punto di non ritorno: il CEO le chiede che tipo di shampoo usa e quanto tempo impiega a fare il bagno.

Queste domande inopportune convincono definitivamente Elisa a rifiutare l'offerta di lavoro. «Mi sono stufata di questa cosa e 24 ore dopo gli ho mandato un SMS rifiutando la proposta», spiega. Nonostante la sua decisione educata e motivata dicendo di aver trovato un'altra posizione, la risposta del CEO è stata estremamente negativa.

I commenti

Il racconto ha toccato milioni di utenti su TikTok, molti dei quali hanno espresso solidarietà e apprezzamento per la sua scelta di porre fine a una situazione potenzialmente tossica. «Elisa, hai fatto la cosa giusta, mi congratulo con te», commenta un utente, mentre un altro aggiunge: «Mi dispiace che tu abbia dovuto affrontare tutto questo». La storia di Elisa sottolinea l'importanza di ascoltare il proprio istinto e di non ignorare i segnali di allarme durante il processo di selezione lavorativa, anche quando si è disperatamente alla ricerca di un'opportunità. La sicurezza personale e il rispetto di sé devono sempre avere la priorità sulle prospettive professionali.