Crociera, il costo delle bevande (per 6 giorni) è di 1700 euro. La tiktoker: «Ecco come abbiamo risparmiato»

Il caro prezzi sembra ormai essere diventato un trend anche sui social. La tiktoker Nuria Calvo, una spagnola che vive in Florida (Stati Uniti) e che ha quasi un milione di follower su questo social network, ha raccontato in un video quanto ha pagato per le confezioni di bevande che ha consumato in crociera.

«Abbiamo comprato un pacchetto di bevande a testa per sei giorni di crociera», spiega la popolare creatrice di contenuti, che riferisce che il pacchetto di bevande, una sorta di formula all-inclusive, costa 40 dollari a persona. Tuttavia, prosegue mostrando che tutto ciò che hanno ordinato singolarmente costerebbe 1.700 dollari, per cui traggono una conclusione molto chiara: «Ne vale la pena, sì, e molto». «Fa molto caldo, ci sono molti caffè, si suda molto, si eliminano molte tossine e fa molto caldo, quindi bisogna recuperare», dicono lui e i suoi compagni.

