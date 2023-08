Meloni in vacanza con Lollobrigida mangia il granchio blu: «Eccezionale!»

«Oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale». Lo scrive su Facebook il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, postando una foto in cui la premier Giorgia Meloni tiene in mano un vassoio di crostacei. I due con le rispettive famiglie stanno trascorrendo le vacanze in una masseria a Ceglie Messapica, in Puglia.

Qualche ora prima Giorgia Meloni aveva inviato un breve videomessaggio di auguri a una coppia che si è sposata ieri nella località della Valle d'Itria. «Cosimo e Miriam congratulazioni», dice la presidente del Consiglio sorridente, mandando anche un bacio, nel breve video in cui appare accanto al fratello dello sposo. Sullo sfondo si intravede anche Luigi Caroli, consigliere regionale di FdI.