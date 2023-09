Harry, compleanno in birreria in Germania con Meghan: la cena con 6 pinte di birra e la super mancia. E William dice: «Non ho dimenticato la sua festa»

Sempre più lontano dalla famiglia (non solo geograficamente), il principe Harry ha festeggiato ieri i suoi 39 anni in una birreria di Düsseldorf, insieme alla moglie, Meghan Markle, e allo staff della Fondazione dei duchi di Sussex. Harry, che si trova in Germania per gli "Invictus Games", l'evento sportivo internazionale da lui fondato a cui partecipano reduci di guerra che si concluderà oggi 16 settembre, è apparso sorridente nelle foto condivise sui social dove, però, la Royal Family sembra averlo dimenticato.

La cena in birreria

La birreria scelta da Harry a Düsseldorf si chiama Brewery Schumacher e lì il duca ha festeggiato con una cena tradizionale a base di würstel, salsicce e purè di patate, senza trascurare sei pinte piccole di birra. Look informale per la coppia - jeans e camicia per lui, pantaloni bianchi e camicia a righe per lei - secondo i presenti Harry è stato sorridente per tutta la sera e quando è arrivata la torta l’ha accolta con l’entusiasmo di un dodicenne, battendo le mani e ringraziando a più non posso.

La complicità con Meghan e la super mancia

Lo staff del locale ha rilasciato un'intervista al “Daily Mail”, dove ha speso parole di elogio per il principe e per sua moglie. Ai presenti è stato chiesto di non fare foto, ma tutti hanno raccontato di un Harry felice. Lui e Meghan sembravano molto complici,poi hanno posato felicemente per delle fotografie con la proprietaria del ristorante «Thea Ungermann »e il capo cameriere Frank Wackers che lavora nel ristorante da 38 anni e ha dichiarato;: «Lui e Meghan molto alla mano, direi adorabili». «Il principe è stato delizioso con tutti noi – ha spiegato il titolare della birreria – e ha poi lasciato una super mancia per i camerieri».

Cosa ha detto William del compleanno

Mentre Harry festeggiava in Germania, dall'Inghilterra però sembra non essere arrivato nessun messaggio di auguri.



Ennie Bond, ex corrispondente reale della BBC, ha però dichiarato alla rivista The Sun's Fabulous che il principe William "non ha alcuna intenzione" di sanare la faida con il fratello e intenda "cancellare il principe Harry dalla sua mente". E' "ferito così profondamente" dalle affermazioni fatte da suo fratello che è improbabile che gli auguri di buon compleanno arrivino in pubblico o in privato.