L'influencer e il Natale: «Mi rifiuto di comprare i regali per i miei bambini e nemmeno gli zii e i nonni possono farlo»

Dinah Van Tulleken è una stylist che ha un'idea non materialista del Natale: l'influencer ha deciso che quest'anno non farà regali né a suo marito Chris, né alle sue due bambine di tre e sei anni. Potrebbe sembrare una mamma cinica o noncurante ma, in realtà, dietro alla sua scelta, c'è una motivazione molto importante che riguarda lo spreco e la consapevolezza che i nostri acquisti hanno sull'impatto globale.

Dinah Van Tulleken è una stylist, editor e art director che ha espresso il proprio parere sul Natale: «Io e mio marito abbiamo deciso di non comprare nulla per nessuno. So che può sembrare molto strano ma, in realtà, ho scelto di agire in questo senso pensando a tutte le cose che possiedo e che non ho mai utilizzato. È uno spreco enorme. Poi, ho analizzato anche tutti i giochi delle mie bambine e, di recente, ho letto numeri impressionanti sulla quantità di plastica che ognuno di noi ha in casa e non smaltisce. Stando a quanto ho visto dalle ceste di giochi che abbiamo a casa, posso dire di possedere l’equivalente di due intere vasche da bagno piene di pezzi di plastica: Lego, Playmobil, Sylvanian Families, modellini di animali, modellini di dinosauri e l’elenco potrebbe continuare. Abbiamo altre due vasche piene di peluche, nonostante ogni bambina ne voglia sempre e solo uno: nel caso di Lyra un coniglio ingrigito chiamato Coniglio e per Sasha una scimmia trasandata chiamata Scimmia. Io e Chris siamo sempre più consapevoli dell'impatto globale dei nostri acquisti. Tutto ciò che compriamo alle bambine finirà in discarica: alcuni giochi sono già partiti. Per questo è inutile fare regali natalizi».

Infine, Dinah Van Tulleken ha scritto: «Ho vietato anche ai nonni e agli zii di comprare regali alle bambine e mia sorella si è arrabbiata: E se io volessi regalare qualcosa alle mie nipoti? mi ha risposto.

Ovviamente, le mie figlie avrebbero una delusione enorme se non dovessero trovare nulla sotto l'albero, quindi, io e Chris abbiamo deciso di rimettere a nuovo alcuni oggetti e giochi che già avevamo in casa. Le bambine non se ne accorgeranno perché sono bambole o biciclette che non hanno mai utilizzato».