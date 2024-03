Kate Middleton che tipo di tumore ha? Che cure sta facendo? Kensington Palace risponde a 10 domande

L'annuncio di Kate Middleton ha fatto il giro del mondo. La principessa del Galles, 42 anni, ha raccontato di doversi sottoporre ad una chemioterapia preventiva dopo che i test successivi all'intervento chirurgico addominale di gennaio hanno rilevato la presenza di un cancro. E ora dopo aver passato «un paio di mesi incredibilmente difficili», come lei stessa ha raccontato, «sta diventando più forte ogni giorno». Ma che tipo di tumore ha Kate? E che tipo di trattamento dovrà subire? Kensington Palace ha risposto ad alcune delle domande sulla diagnosi e sul piano di trattamento della principessa.

Cosa ha detto Kate?

In un messaggio registrato al pubblico, Kate ha detto: «Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un team medico fantastico che si è preso molta cura di me, cosa di cui sono molto grata. A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. Tuttavia, gli esami effettuati dopo l'operazione hanno rilevato che era presente un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento.

Questo ovviamente è stato un enorme choc, e William e ho fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, soprattutto, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo appropriato per loro. Come ho detto loro, sto bene e sto diventando più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito. Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come l'amore, il sostegno e la gentilezza che è stato dimostrato da tanti di voi. Significa tanto per entrambi».

Quando è stata diagnosticato il tumore?

Il cancro di Kate è stato diagnosticato dopo un importante intervento chirurgico all'addome a gennaio. Kensington Palace ha detto che «una volta completati i test post-operatori e revisionati i risultati, è stata rilevata la presenza di un tumore».



Che tipo di cancro è?

Non è stato confermato che tipo di cancro abbia Kate, né a quale stadio, e queste informazioni rimarranno private. Il Palazzo ha dichiarato: «Non condivideremo ulteriori informazioni mediche private. La principessa ha diritto alla privacy medica, come tutti noi».

Come è stato diagnosticato?

Inizialmente i medici pensavano che le condizioni di Kate non fossero cancerose poichè nessuno dei test iniziali aveva segnalato il cancro. Dopo l'operazione, i test successivi hanno rilevato invece la presenza di un tumore. Kensington Palace ha affermato che il cancro è stato diagnosticato «una volta completati i test postoperatori e esaminati i risultati».

Che cura sta ricevendo Kate?

Kate ha iniziato la chemioterapia preventiva alla fine di febbraio. Kensington Palace ha dichiarato: «La principessa è ora in fase di recupero avendo iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva». Si dice che la durata del trattamento sia soggetta al parere del medico. Il Palazzo non condividerà i dettagli su dove viene curata Kate.

Perché Kate ha evitato di condividere la diagnosi?

Kate voleva tempo e spazio per riprendersi dall'intervento addominale prima di annunciare la notizia al mondo. Lei e William hanno scelto di aspettare fino a quando i loro tre figli non avessero lasciato la scuola per le vacanze di Pasqua. Kensington Palace ha dichiarato: «La principessa ha voluto condividere queste informazioni quando lei e il principe hanno ritenuto che fosse giusto per loro come famiglia».



Kate è in cura presso il servizio sanitario nazionale?

L'operazione originale di Kate ha avuto luogo in un ospedale privato di Londra chiamato The London Clinic, anche se non si sa dove e come la principessa stia ricevendo le cure attuali. Kensington Palace non condividerà questi dettagli. Resta inteso che il team medico di Kate prenderà in considerazione una serie di fattori per la sua assistenza sanitaria, compreso il potenziale impatto su altri pazienti.

Quando Kate tornerà ai doveri reali?

Kate ha detto che spera di tornare al lavoro non appena si sarà sentita abbastanza bene, ma ha spiegato che per ora è concentrata sul suo trattamento. Ha detto: «Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l'ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo».

Kensington Palace ha dichiarato: «La principessa tornerà ai suoi doveri ufficiali quando sarà autorizzata a farlo dal suo team medico. È di buon umore ed è concentrata sul completo recupero».

Quando William tornerà ai compiti pubblici?

Resta inteso che William tornerà ai doveri pubblici quando i suoi figli saranno tornati a scuola dopo le vacanze di Pasqua. Kensington Palace ha dichiarato: «Il principe continuerà a dividersi tra moglie, famiglia e doveri ufficiali come ha fatto dall'inizio dell'anno».

Cosa ha detto Re Carlo?

Buckingham Palace ha dichiarato: «Sua Maestà è 'così orgogliosa di Catherine per il suo coraggio nel parlare. Dopo il periodo trascorso insieme in ospedale, il re è rimasto in stretto contatto con la sua amata nuora. Sia lui che la regina Camilla continueranno ad offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile».