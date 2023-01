Lisa Marie Presley morta dopo due attacchi cardiaci. Il disperato tentativo dell'ex marito di rianimaria

Lisa Marie Presley, figlia del leggendario cantante Elvis Presley, è morta all'età di 52 anni dopo aver subito due arresti cardiaci. La cantante e attrice è stata trovata priva di sensi nella camera da letto della sua villa di Calabasas. Qui l'ex marito Danny Keogh, che vive nella stessa casa, aveva tentato di rianimarla con la respirazione bocca a bocca. Poi l'arrivo dell'ambulanza e il trasporto in ospedale dove Lisa Marie è stata dichiarata cerebralmente morta. La madre, Priscilla Presley, ha deciso di non fare ulteriori sforzi di rianimazione.

Sangiuliano: «Dante è il fondatore del pensiero della destra italiana. I musei? Le cose belle vanno pagate» https://t.co/tdghZ1iMGo — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) January 14, 2023

Lisa Marie Presley morta, chi era: i matrimoni con Michael Jackson e Nicolas Cage. Le droghe e i dischi

Chi era Lisa Marie Presley

Lisa Marie era una cantante e attrice di successo e l'unica figlia del famoso cantante Elvis Presley. Ha iniziato la sua carriera come cantante nel 1989 e ha pubblicato quattro album. Era anche un'attrice, con ruoli in film come "The Outsiders" e "Hounddog". La cantante aveva avuto una vita privata complessa, essendosi sposata quattro volte e avendo avuto quattro figli. Il figlio maggiore, Benjamin Keogh, si è tolto la vita nel 2020, a soli 27 anni, un evento che l'ha profondamente colpita. Negli ultimi tempi era visibilmente provata e si era isolata, ma aveva intensificato le sue attività per promuovere l'ultimo film di Baz Luhrmann su suo padre, Elvis. Martedì scorso aveva partecipato ai Golden Globe e aveva celebrato il premio per il miglior attore a Austin Butler, scoppiando però in lacrime durante il discorso di accettazione.

Benjamin Keough, chi è il figlio di Lisa Marie Presley: il giallo del suicidio a 27 anni

Lisa Marie Presley sepolta a Graceland

La cantante sarà ora sepolta a Graceland, la tenuta del padre in Tennessee, accanto al figlio Ben. Saranno le sue figlie Riley, Harper Vivienne e Finlay, le eredi di Graceland, ma non della fortuna del 'Re del Rock' che Lisa Marie aveva ereditato nel 1993 al compimento del 25esimo anno, che secondo alcune fonti sarebbe stata sperperata tra cattivi investimenti e spese pazze. La notizia della morte di Lisa Marie ha sconvolto il mondo dello spettacolo e molte personalità come John Travolta e Tom Hanks hanno espresso il loro cordoglio. Il terzo marito della cantante, Nicolas Cage, ha dichiarato "Ora si riunirà a Ben con cuore spezzato".