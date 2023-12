«Prima ero paramedico, ora guadagno lo stipendio di un anno in una settimana»: la svolta della mamma di 5 figli

Kat Greenway è una modella statunitense mamma di cinque figli. Prima di intraprendere la carriera nel mondo dei siti per adulti, Kat lavorava in ospedale, era un paramedico. Tuttavia, almeno a livello remunerativo, quella professione non la soddisfaceva del tutto e, proprio per questo, non si sentiva mai completamente realizzata. Quindi, ha deciso di crearsi un profilo su Onlyfans dove dice di guadagnare, in una sola settimana, ciò che prendeva prima in un mese.

Kat Greenway, in una recente intervista rilasciata al Daily Star, ha raccontato come è arrivata alla conclusione che il lavoro che aveva non era ciò che la rendeva felice: «Ero in un momento buio dopo la morte di mio padre e scherzavo sulla possibilità di creare un account.

Ci ho pensato e ho deciso che avrei semplicemente capito di cosa si trattava. Creare un account Onlyfans, ha finito per aumentare la mia fiducia in me stessa. Poi ho deciso di smettere di fare il paramedico semplicemente a causa del reddito che ho iniziato a guadagnare su OnlyFans. Amavo il mio lavoro. Sicuramente era la mia passione ma era difficile mantenere i miei figli con quello stipendio. Inoltre, ero sempre in ospedale e vedevo poco i miei figli». Ora, Kat guadagna più di 30.000 euro al mese, cifra che con il lavoro precedente non riusciva a racimolare nemmeno in un anno.

Infine, Kat Greenway ha rivelato al Daily Star: «Nel complesso ho una media di follower molto alta. C'è sempre qualche richiesta un po' strana, ma ciò che più mi dà soddifazione è il fatto che ci siano 10.000 persone che pagano per parlare con me o vedere le mie foto, il che è fantastico».