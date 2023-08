Maria De Filippi, la figlia di Maurizio Costanzo confessa: «Ecco cosa ha insegnato a mio papà»

La morte di Maurizio Costanzo è stato un momento molto difficile, sia per il mondo della televisione e del giornalismo che, grazie a lui hanno subito una rivoluzione totale, che per i familiari più vicini al giornalista, tra cui la figlia Camilla e Maria De Filippi, la quarta moglie.

La figlia l'ha voluto ricordare a pochi giorni dal compleanno, nel quale avrebbe compiuto 85 anni, rivelando alcuni ricordi con il papà.

Il dolce ricordo di Camilla Costanzo

Camilla Costanzo ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui racconta il suo rapporto con il papà Maurizio Costanzo, che avrebbe compiuto 85 anni il 28 agosto. Camilla ha detto: «Il più grande insegnamento di papà è stato: non importa quello che sceglierete di fare da grandi, l’importante è che amiate così tanto il vostro lavoro da alzarvi felici al mattino e felici andiate a dormire. Con papà non siamo mai andati al cinema, al parco o a fare una passeggiata e, se volevi vederlo, dovevi essere tu ad andare dove stava lui. Uno studio televisivo, il suo ufficio, il teatro. Eppure è stato padre e non solo per noi figli. Vedeva negli altri quello che nemmeno loro vedevano di sé stessi. Per questo è stato mentore per molti, ha cambiato destini e aiutato chi era in difficoltà. Il successo e la fama hanno lasciato intatta la sua umanità e la curiosità per l’animo umano. Non ha mai smesso di essere quel ragazzo timido e grassottello che, fin da piccolo, sognava di fare il giornalista fingendo di commentare il giro d’Italia usando un portasapone come microfono».

Un ricordo dolcissimo da parte della figlia che ha anche di Maria De Filippi.

La vita di Maurizio Costanzo era incentrata sul lavoro, ha raccontato Camilla, «Fino a quando non ha incontrato Maria De Filippi, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario.

Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate. Con fatica accettava di fare due passi in giardino, al limite a mettere le caviglie nell’acqua della piscina ma, la maggior parte del tempo, lo passava in camera con l’aria condizionata al massimo. Ovviamente a lavorare».

Ma lei e Maria sono riuscite a portarlo in vacanza insieme, addirittura negli Stati Uniti.

Camilla ha anche raccontato la divertente vacanza che si sono concessi all'estero, in America, dove però Maurizio Costanzo ha dimostrato, ancora una volta, l'amore per il suo lavoro e la sua dolce pigrizia: «L’unica volta che facemmo un viaggio con lui, andammo negli Stati Uniti. Era agosto, faceva caldo e lui, invece di fare il turista, si chiudeva in albergo a guardare la televisione. È tornato in Italia con una valigia piena di nuove idee. La sera, quando la morsa del caldo si attenuava, andavamo a mangiare in un ristorante italiano di cui adorava il cantante del piano bar».

Maurizio Costanzo sarà per sempre una delle colonne portanti del giornalismo italiano e i suoi fan lo ricorderanno sempre con molto affetto per la sua discrezione, timidezza e grandissima umiltà.