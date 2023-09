Maria Elena Boschi e Giulio Berruti a Verissimo: «Speriamo che questa sia stata l'ultima estate in due». La prima volta della coppia da Silvia Toffanin

«Speriamo che questa sia stata l'ultima estate in due»: con queste parole Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno iniziato la loro prima intervista insieme in tv. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, l’onorevole e l’attore hanno parlato per la prima volta della loro storia d’amore.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, dal primo incontro alla proposta di matrimonio: per la prima volta insieme in tv a Verissimo

La storia d'amore

Una storia d'amore iniziata nel 2020, anche se il loro primo incontro risale al 2015, quando usciti dalla prima del film «I bambini sanno» di Walter Veltroni i loro sguardi si sono incrociati ed è scattata la scintilla.

Come rivelato da Berruti, «Ho scoperto una persona molto umana, molto dolce, vulnerabile. Ci lega l'etica sul lavoro. Al primo appuntamento, lei era molto emozionata ed è caduta dalla sedia. Ha fatto cadere il vino sulla tovaglia e sulla camicia. In quella vulnerabilità e in quella goffaggine ci siamo ritrovati. La prima notte che si è fermata da me, mi ha chiesto di pregare per le persone più deboli».

Dopo un’estate passata a Formentera, i due sono tornati a Roma, dove attualmente convivono in un appartamento in centro. Nell'intervista a Chi di inizio agosto, l’ex ministra ha dichiarato di «aspettare la proposta di matrimonio» da Berruti, che ha risposto «Anche io aspetto che la faccia lei! Ancora non c’è una data, ma vi faremo sapere».

Come rivelato da Maria Elena Boschi, i due vorrebbero dei figli: «Condividiamo un'idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c'è complicità. Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli».

Le rispettive carriere

Dopo aver parlato della loro relazione, i due hanno risposto anche alle domande sulla loro carriera. Se Giulio Berruti ha ribadito il suo essere un odontoiatra oltre che un attore, Maria Elena Boschi ha confessato di non sapere se sarà in politica tutta la vita.