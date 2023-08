Giorgia Meloni, dov'è in vacanza? Ferie tra Puglia e Albania, con lei anche la sorella Arianna. Le voci sull'incontro con Tony Blair

I media locali avevano anticipato che le vacanze in Albania di Giorgia Meloni sarebbero durate «due, tre giorni». Secondo altre indiscrezioni la premier, partita alla vigilia di Ferragosto, sarebbe invece dovuta tornare il giorno successivo. Di certo c'è che se Meloni desiderava un po' di privacy - che forse neanche la tenuta pugliese a Ceglie Messapica dove si era ritirata sembrava garantirle (lei stessa ha riportato di droni "spie" che sorvolavano la villa) - ben più riservatezza sembra assicurarle il Paese oltre l'Adriatico del suo buon amico Edi Rama. Infatti del suo viaggio si sa ben poco se non, oltre al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra, ci sono anche la sorella Arianna e il cognato Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura. La riservatezza deriva dal fatto che si tratta di una visita privata e non ufficiale: di vacanze, insomma. Qualcosa però è trapelato, come il fatto che la premier sia ospite dell'omologo Rama nella sua villa presso Valona. Mistero invece su quando tornerà in Italia: si ipotizza oggi o domani.

L'arrivo di Tony Blair in Albania

Alcune testate riportano di un incontro con l'ex primo ministro britannico Tony Blair: il teorico della terza via tra neoliberismo e socialdemocrazia sarebbe stato ripreso in un video (pubblicato in Italia da Dagospia) mentre scende da un elicottero in terra albanese. Da qui le voci (non confermate) di un suo incontro con Rama e Meloni a Ferragosto. Blair è d'altronde da tempo legato a questa parte di Balcani: a fine anni Novanta, da premier inglese, sostenne l'intervento della Nato contro la Serbia e in favore del Kosovo (paese abitato oggi quasi interamente da albanofoni) e da lì si riportano legami stretti anche con Tirana.

Un alleato nei Balcani

La vacanza di Meloni testimonia anche un rapporto sempre più stretto con Rama: si tratta del terzo incontro tra i due in pochi mesi. Oltre al rapporto personale, c'è anche l'idea di potenziare in futuro i rapporti tra i due paesi: il boom albanese nel turismo è solo un aspetto. A Tirana e dintorni molti parlano italiano, ma il nostro Paese ha sempre investito meno di quanto avrebbe potuto. Peraltro, la stima di Rama verso Meloni è nota. A Libero, l'aveva definita addirittura una «tigre» che «ha sorpreso tutti», aggiungendo: «Si aspettavano un mostro fascista che avrebbe marciato sull’Europa e si sono trovati davanti una donna con una abilità mostruosa nel comunicare da grande europeista, senza sbagliarne una».