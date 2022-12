Rod Steward, dramma per il figlio Aiden (11 anni): malore e crolla in campo durante la partita di calcio

Attimi di ansia per Rod Stewart. Il cantante ha rivelato, in un'intervista rilasciata a FourFourTwo, che suo figlio Aiden, di soli 11 anni, ha avuto un malore mentre giocava a calcio: «Sospettavamo si potesse trattare di un infarto. Stava diventando blu ed era privo di sensi finché non si è calmato», ha raccontato con grande paura il papà.

Cosa è successo

«Eravamo terrorizzati, ma si è rivelato essere un attacco di panico», queste le parole di Rod Stewart che ha vissuto il momento con molta ansia, spaventato che si potesse trattare di un attacco di cuore.

Rod Stewart ha rivelato che il figlio 11enne è stato soccorso da un ambulanza, che lo ha portato d'urgenza in ospedale per un sospetto attacco di cuore dopo essersi accasciato per terra durante una partita di calcio con la sua squadra Young Hoops Under 12.

Non è sicuramente uno dei periodi migliori per il cantautore 77enne che, come ha annunciato sul suo profilo Instagram, solo pochi giorni fa ha perso suo fratello Bob, due mesi dopo la scomparsa dell'altro fratello Dan.