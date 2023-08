Sarah Ferguson dopo il tumore, la duchessa di York: «Ho chiamato il mio seno sinistro Derek, mi ha salvato la vita»

Sarah Ferguson, all'inizio di questa estate, è stata operata di tumore al seno e tuttora è convalescente. Sicuramente, l'operazione l'ha segnata e non è stata per nulla una passeggiata, dato che è rimasta in sala operatoria per ben otto ore. Ora, la Duchessa di York ne parla tranquillamente ma questa esperienza l'ha segnata nel profondo. Sarah Ferguson ha spiegato ciò che le è successo durante un episodio del suo podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah. L'ex del principe Andrea ha dato un nome alle sue nuove mammelle: Derek ed Eric.

In una delle ultime puntate del suo podcast, Sarah Ferguson ha affrontato un argomento un po' spinoso per lei: l'operazione al seno e l'asportazione dei quest'ultimo a causa di un tumore. La Duchessa di York ha detto: «Sto venendo a patti con il mio nuovo migliore amico, Derek, il mio seno sinistro. Per me è molto importante perché mi ha salvato la vita. Mi faceva ridere l'idea di avere un amico che è sempre con me e che mi protegge con il suo scudo, per questo gli ho dato un nome. Comunque, anche la mia mammella destra ha un nome: si chiama Eric. A volte, però, si sente piuttosto triste perché non è così sodo come Derek, ma farò in modo che sia equilibrato, non vi preoccupate!».

In questo momento, inoltre, la monarchia inglese sta vivendo un periodo di grande cambiamento: Re Carlo III desidera snellirla e uno dei membri che potrebbe non godere più dei suoi beni è proprio il principe Andrea.

Il sovrano vorrebbe che il fratello lasciasse la sua amata proprietà Frogmore Cottage che è il luogo in cui vive anche Sarah Ferguson, nonostante, i due siano ormai separati da diversi anni.