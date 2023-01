Tatuaggio horror, modella resta cieca: l'inchiostro non era idoneo per gli occhi. Solo una multa per il tatuatore

Il mondo dei social sta rovinando la vita delle persone e soprattutto degli adolescenti che per attirare le attenzioni del pubblico virtuale o guadagnare più follower, farebbero di tutto. È un po' ciò che è successo ad Aleksandra Sadowska, la modella polacca che ha seguito il trend sbagliato: la ragazza si è infatti sottoposta ad un particolare tipo di tatuaggio, ovvero quello all'interno dell'occhio. L'inchiostro iniettato le ha causato la completa cecità.

Era il 2017 quando Aleksandra Sadowska decise di farsi tatuare l'interno degli occhi in uno studio di tatuatori di Varsavia in Polonia. La ragazza, all'epoca 21enne, desiderava cambiare il proprio look e renderlo più dark per questo voleva gli occhi completamente neri.

Questa particolare pratica di tatuaggio veniva svolta dal tatuatore Piotr A. che però, penetrò il bulbo oculare troppo in profondità causando danni irreparabili agli occhi della ragazza.

A distanza di sei anni dall'accaduto, il Tribunale di Varsavia ha stabilito che il tatuatore deve svolgere almeno 30 ore al mese di servizio alla comunità e pagare una multa del valore di 28.000 euro. Una pena davvero minima rispetto al danno permanente causato alla modella.