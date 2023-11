Tradimento, il metodo preventivo per scoprire se l'uomo mente: «Non ho mai amato i glitter come in questo momento»

Il tradimento, quella parolaccia che si è inserita in tante relazioni e le ha distrutte in un istante, lasciandosi alle spalle solo macerie. Anche solo il suono fa tremare le gambe, mentre i cuori vengono attanagliati da una paura che non è di certo irrazionale perché deriva da circostanze che sono al di fuori del nostro controllo... almeno fino a un certo punto.

Infatti, se è vero che non si sceglie di chi ci si innamora (o per chi si prova attrazione), è altrettanto vero che il tradimento implica una scelta: ci lasciamo andare all'istinto, oppure affrontiamo la situazione in maniera diversa e comunichiamo prima di agire?

Mentre le conseguenze del tradimento, in un modo o nell'altro, rimangono difficili da gestire, c'è chi decide di agire d'anticipo per evitare di mettersi in situazioni scomode e ritrovarsi nei panni di...

quell'altra.

Non è certo strano sentire di primi incontri che sono finiti con la scoperta di un marito o di una moglie che, guarda caso, non era mai stata menzionata. Di certo non si può sapere prima se la persona che si è appena conosciuta stia dicendo la verità o meno sulla propria situazione familiare (senza contare che potrebbe esserci un fidanzato o una fidanzata di mezzo), e sarebbe un po' strano chiedere certificati di matrimonio o prove concrete del proprio stato.

Tuttavia, non tutto è perduto perché Maddie ha deciso di prendere il toro per le corna e utilizzare un metodo che, sebbene non fornisca il 100% della sicurezza, tiene lontani la maggior parte di coloro che cercano di nascondere una relazione extraconiugale: uno spray pieno di glitter da spruzzarsi copiosamente addosso prima di godersi la serata.

I brillantini, si sa, rimangono attaccati ovunque, capelli, vestiti, pelle... e sono estremamente difficili da togliere. Nel caso in cui il traditore dovesse avvicinarsi comunque, almeno c'è la possibilità che le sue azioni siano presto evidenti al partner. Gli utenti sembrano aver apprezzato molto l'idea di Maddie e hanno affermato che proveranno senza dubbio il suo metodo.