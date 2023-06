Victoria Beckham e la beauty routine dolorosissima (e costosissima): il suo segreto per una pelle perfetta

Victoria Beckham è sempre stata molto attenta al proprio aspetto fisico, alla propria linea e al proprio stile: insomma, davanti allo specchio, deve essere impeccabile. Si sà, però, che chi bella vuole apparire, un po' deve soffrire (almeno così recita il detto). L'ex Spice Girl, però, lo ha proprio preso alla lettera e, in varie interviste ha raccontato cosa fa per tenersi in forma e a che tipo di trattamento si sottopone per mantenere sempre giovane e bella la pelle del suo viso. La beauty routine non è di certo accessibile a tutti e, soprattutto, è dolorosissima.

Victoria Beckham ha più volte raccontato quali sono i suoi segreti per mantenersi sempre in forma e il più giovanile possibile.

Ad esempio, si allena quasi tutti i giorni della settimana e in palestra alterna momenti in cui esercita la parte superiore del corpo a momenti in cui si dedica a quella inferiore. Inoltre, come anche rivelato da David Beckham, è molto attenta anche alla propria dieta che, per lo più, è composta da pesce alla griglia e molta verdura, ma anche, da grassi buoni come avocado e frutta secca. La stilista, poi, si concede anche qualche bicchiere di buon vino.

E qual è il segreto per il suo viso che sembra non essere segnato dal tempo? Victoria, ogni sei mesi, si sottopone a una seduta di Morpheus8 alla cifra di 800 sterline a seduta. Il trattamento è davvero doloroso: 24 aghi vengono impiantati nel viso e trasmettono onde di radiofrequenza. Al termine del massaggio viene consigliata una pomata anestetizzante.

Victoria Beckham, spesso, sui social posta contenuti inerenti alla moda e alla propria linea di abbigliamento e, poi, anche video tutorial in cui mostra come si trucca e come si prende cura della propria pelle. In realtà, il profilo Instagram della stilista viene anche utilizzato per pubblicare scatti della sua famiglia.