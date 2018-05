Kimbo porta la tradizione dell’espresso napoletano a Baritalia

Sabato 26 Maggio 2018, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 18:31

Kimbo, ambasciatore della tradizione dell’espresso napoletano nel mondo, parteciperà alla quarta edizione di Baritialia, l’evento di riferimento in Italia per il settore bar dedicato alla miscelazione e promosso dalla nota testata Bargiornale che si svolgerà in 3 attesissime tappe (il 28 maggio a Napoli, il 21 giugno a Verona e il 24 settembre a Rimini) e un final show che si terrà il 25 settembre al Baritalia Hub di Rimini.75 bartender, selezionati dalla giuria tecnica di Bargiornale tra tutte le candidature raccolte, si sfideranno a colpi di cocktail e presenteranno la loro ricerca sulla mixability dei prodotti delle aziende partecipanti, ispirandosi al tema di volta in volta scelto dell’organizzazione. I partecipanti suddivisi in gruppi, ciascuno capitanato da un pioniere della miscelazione, concorreranno all’assegnazione di due importanti premi: «Il migliore di ogni gruppo» e «Il miglior team».In tutte le tappe sarà allestita una postazione bar Kimbo dove i coffee specialist dell’azienda offriranno in degustazione sia il tradizionale espresso realizzato con la miscela Bio Organic Fairtrade, che Kimbo Eletto preparato con la cuccuma, la tradizionale caffettiera napoletana.Il 28 maggio alle ore 14, presso la Città della Scienza di Napoli, Settimo Piterà, noto bartender di origini napoletane, terrà una masterclass sulle tecniche di miscelazione con focus sul caffè Eletto preparato con la cuccuma destrutturata e il suo utilizzo nei cocktail. Kimbo sarà presente anche nella giuria tecnica che valuterà i cocktail realizzati con il caffè Kimbo presentati dai 75 bartender in gara.A Baritalia Kimbo si prenderà cura, ancora una volta, della formazione e della diffusione della cultura dell’espresso di tradizione napoletana, presentando tutto il talento e l’esperienza che da oltre 50 anni guidano l’innovazione dell’azienda.