Ecco Misaki Take out, il nuovo modo di gustare la cucina giapponese

Martedì 22 Maggio 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 10:30

Misaki Japanese Restaurant, il fortunato format di cucina giapponese con tre sedi in Campania, Pompei, Sorrento e Salerno, presenta Misaki Take out, la cucina giapponese da asporto da portare in barca o in spiaggia.Complice la bella stagione, la vicinanza degli store ai maggiori porti della costiera: il porto di Marina di Stabia vicinissimo a Pompei, il Marina d'Arechi a Salerno e il Marina Piccola di Sorrento, il lunch box di Misaki è perfetto per allietare i palati dei regatanti o per chi sceglie la barca o la spiaggia per vivere le calde giornate estive.Un servizio d'asporto elegante, pratico e in grado di preservare la freschezza e l'alta qualità dei piatti preparati al momento dagli chef. Grazie a contenitori di ultima generazione, di cartone e alluminio, Misaki è in grado di garantire la bontà e la fragranza del prodotto. Una scatola elegante e sofisticata, un packaging curato nei minimi dettagli da riempire con i tuoi piatti giapponesi preferiti e da conservare e riutilizzare come gift box o per pic-nic.Il servizio di take away permette di ordinare e portarsi in barca i piatti della cucina nipponica accompagnati dai migliori spumanti, champagne e vini presenti sul menu beverage del ristorante. Pesce freschissimo e ingredienti selezionati di altissima qualità: sushi set, sake teriyaki, noodles e rice, carpacci di salmone, tonno o branzino, sashimi, tempura e tante proposte sia calde che fredde tra cui scegliere, una combinazione di elementi culinari unici e irresistibili custoditi in una scatola dal design raffinato.Misaki Take out coniuga il piacere di restare in barca a pranzo e godersi la giornata al piacere di assaporare le specialità nipponiche grazie a una pausa culinaria dal sapore orientale.