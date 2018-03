Mercoledì 7 Marzo 2018, 18:08 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 18:08

Solopaca, aglianico e falanghina, ma anche lambrusco e Montepulciano d’Abruzzo, sono i vini più venduti nei supermercati e ipermercati della Campania. E, a livello nazionale, la falanghina registra una crescita dell’11,6% rispetto al 2016. E’ quanto emerge dalla ricerca elaborata per la fiera Vinitaly, che si terrà dal 15 al 18 aprile a Verona, dall’istituto di ricerca Iri sui consumi di vino nella grande distribuzione nel 2017.Vini bianchi fermi, vini a denominazione d’origine, vini regionali e spumanti secchi sono i vini preferiti dagli italiani nel 2017. I rossi più richiesti provengono da Toscana, Emilia Romagna e Piemonte. I bianchi più richiesti da Veneto, Trentino e Sicilia.Gli italiani hanno acquistato 648 milioni di litri nella grande distribuzione, sempre più il canale di vendita principale del vino, per un valore che vede il traguardo dei 2 miliardi di euro (1,85 miliardi), dati che includono i discount.I campioni assoluti rimangono il lambrusco, il chianti e il Montepulciano d’Abruzzo. Le bottiglie da 0,75 a denominazione d’origine crescono nel 2017 del 2% rispetto all’anno precedente con 280 milioni di litri venduti. Gli spumanti (e champagne) aumentano del 4,9% con 68 milioni di litri. Da notare anche la performance del rosato frizzante, che cresce del 3,9%.Prosegue il trend negativo dei “bottiglioni” (fino a 2 litri) che perdono un ulteriore 2,5%, mentre i brick registrano una flessione dello 0,6%. In crescita il formato “bag in box”, ancora di nicchia: più 5,4%.In forte crescita le vendite di vino e spumante biologico che superano i 4 milioni di litri venduti, confermando un percorso che ha ancora ampi margini di crescita.