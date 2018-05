Il pasticciere Cafiero rende omaggio al Royal wedding con un ice cream all’insegna di fiori d’arancio dorati

Domenica 20 Maggio 2018, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 15:02

Il matrimonio dell’anno, quello tra il principe Harry e Meghan Markle, ieri ha conquistato non solo i selezionatissimi invitati presenti a Windsor, ma anche milioni di spettatori sparsi in tutto il globo sintonizzati dinanzi alla tv per l’occasione.Un evento speciale, “festeggiato” in contemporanea anche a Sorrento, tra le mete italiane preferite dagli inglesi dopo Roma e Venezia, dove un centinaio di turisti made in Britain (e non solo) si sono dati appuntamento al pub The Horseshoe per seguire la tanto attesa diretta “armati” di Union Flag e gadget reali.Ciliegina sulla torta, il gustoso gelato “Royal Wedding”, con tanto di corona, firmato dal pasticciere sorrentino delle celebrity Antonio Cafiero, offerto gratuitamente a tutti i presenti. Un originale ice cream all’insegna di delicati fiori d’arancio dorati commestibili variegato alla rosa, apparso a sorpresa tra scroscianti applausi e boccali di birra, agli increduli ospiti del ritrovo di corso Italia impegnati ad intonare, insieme al coro gospel presente a Windsor, la splendida “Stand by me”.I festeggiamenti made in Sorrento sono proseguiti in serata alla Gelateria Primavera, dove Antonio Cafiero ha offerto il regale gelato agli avventori del locale, tutti piacevolmente stupiti dall’incredibile combinazione di sapori.